KOSOVA'DAN GETİRİLEN FETÖCÜ'LERİN DAVASINDA TANIK DİNLENDİ

05.12.2019 15:41 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:41

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurt dışı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Kosova istihbaratıyla yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye'ye getirilen Yusuf Karabina ile Mustafa Erdem'in "Silahlı terör örgütü yöneticiliği yapmak" ile "Uluslararası casusluk" suçlarından yargılandığı davada tanık dinlendi. Tanık, sanıklardan Mustafa Erdem'e ilişkin olarak, "Ülke imamıydı" dedi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Yusuf Karabina ile Mustafa Erdem getirildi. Sanık avukatı da duruşmada hazır bulundu.

"MUSTAFA ERDEM ÜST KONUMDAYDI, ÜLKE İMAMIYDI "Duruşmada tanık olarak Yusuf Karabina'nın ve Mustafa Erdem'in çalıştığı okulda yurt görevlisi olan Kazım A. dinlendi. Tanık Kazım A.,"Ben Yusuf Karabina'nın çalıştığı okula bağlı yurtta 2009-2013 yılları arasında yurt görevlisi olarak çalıştım. Yusuf Karabina, 2013 yılına kadar Mehmet Akif Koleji'nde okul müdürü olarak görevliydi. Ben Kosova'dan ayrıldıktan sonra genel müdür yardımcısı oldu. Bu okullar FETÖ'ye bağlı okullardır. Karabina'yla öğrencilerin disiplin konularını konuşuyorduk ancak sohbet şeklinde toplantı yapmadık. Bildiğim kadarıyla Yusuf Karabina'nın örgütsel bir konumu yoktu. Karabina'nın üst konumunda Mustafa Erdem vardı. Mustafa Erdem 'ülke imamı' şeklinde adlandırılırdı. Onun üstünde kimse yoktu. Toplantı şekillerine dair bilgim yok" ifadelerini kullandı. Duruşmada savcı, tanığa Yusuf Karabina'ya ilişkin iddianamedeki ifadesinde örgütün Kosova'daki muhasebecisi olduğu iddiasını sordu. Tanık Kazım A. böyle bir beyanda bulunduğunu hatırlamadığını söyledi.

"OKULLAR FETÖ'YLE BAĞLANTILI DEĞİLDİ"Sanık Yusuf Karabina ise tanığın ifadelerine karşı, "Kendisini hatırlamıyorum. O okullarda çalıştım ancak okullar FETÖ'yle bağlantılı değildi. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

TAHLİYE TALEP ETTİSanık Mustafa Erdem ise hakkındaki iddiaları reddetti. FETÖ ile hiçbir bağlantılarının olmadığını ifade ederek, tahliye talebinde bulundu.

TUTUKLULUK DEVAMMahkeme heyeti, sanıkların suçlarının vasıf ve mahiyeti dolayısıyla tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, dosyanın esasa ilişkin mütalaanın hazırlanması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün yurtdışı yapılanması anlatıldı. İddianamede sanık Mustafa Erdem'in Gülistan Eğitim Kurumları'nda müdürlük yaptığı, örgütsel faaliyet yürüttüğü, Bylock ile Falcon kullancısı olduğu ve Bankasya hesabındaki mevduatını örgüt talimatından sonra arttırdığı belirtildi. Sanık Yusuf Karabina'nın Gülistan Eğitim Kurumları bünyesinde faaliyet gösteren Mehmet Akif Koleji'nde müdürlük yaparak örgütsel faaliyet yürüttüğü kaydedildi. İddianamede tutuklu sanıklar Mustafa Erdem ve Yusuf Karabina'ya, "Silahlı terör örgütü yöneticiliği yapmak" ve "Uluslararası casusluk" suçlarından 16 buçuk yıldan 28 buçuk yıla kadar ayrı ayrı hapis istemiyle dava açıldı.

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-ARŞİV

Kaynak: DHA

- İstanbul