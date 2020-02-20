KOSOVA'DAN GETİRİLEN FETÖ SANIKLARI... BİRİNE 22,5, DİĞERİNE 15 YIL HAPİS İSTENDİ

20.02.2020 16:08 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:08

FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında MİT'in Kosova istihbaratıyla yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye'ye getirilen sanıkların arasında olan Mustafa Erdem ve Yusuf Karabina'nın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Mustafa Erdem'e "Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası talep ederken diğer sanık Yusuf Karabina'nın ise "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Mustafa Erdem ve Yusuf Karabina getirildi. Sanıkların avukatı da salonda hazır bulundu. Duruşmada, mahkemeye gelen evraklar okundu. Savcı,celse arasında sanıklar hakkındaki mütalaasını dava dosyasına sunduğunu kaydetti. Cumhuriyet savcısı, celse arası sunulan mütalaasını okuyarak, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

"ÖRGÜT KAPSAMINDA KALAN FAALİYETLERE YÖNELİK YAZIŞMALAR BULUNUYOR"Mütalaada sanıklar Mustafa Erdem ve Yusuf Karabina'nın Bylock kullanıcısı olduğu ve örgütün sanıklara sahip çıktığı ve bu minvalde açıklama yapıldığı belirtildi. Mütalaaya göre, sanık Mustafa Erdem hakkında alınan dijital materyaller raporunda sanığın kendisi gibi Türkiye'ye Kosova'dan getirilen ve aynı suçtan yargılanan sanıklarla ve diğer kişilerle yaptıkları yazışmalarda Kosova ile ilgili örgüt kapsamında kalan faaliyetlere yönelik yazışmaların bulunduğu kaydedildi.

ULUSLARARASI CASUSLUK SUÇU İÇİN BERAATLERİ İSTENDİMütalaada savcı, sanıklar Mustafa erdem ve Yusuf Karabina hakkında "Uluslararası casusluk yapma" suçunu işledikleri iddiasıyla dava açıldığı ancak mahkumiyetlerine yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle bu suçtan beraatlerini istedi. Mütalaada, sanık Mustafa Erdem'in Türkiye'ye getirilene kadar örgüt faaliyetlerine katılmaya devam ettiği belirtildi. Sanığın FETÖ oluşumunun hedef ve çıkarları doğrultusunda Kosova'da örgütün amacına uygun biçimde işleyişini sağlayan, örgüt üyelerine görev veren yetkiyi haiz yönetici konumunda bulunduğu belirtilen mütalaada, bu nedenle sanık Erdem'in "Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

DİĞER SANIĞA 7,5 YILDAN 15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİMütalaada savcı, diğer sanık Yusuf Karabina hakkında toplanan delillere göre, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

SÜRE TALEP ETTİLERSavcının mütalaasına karşı savunmaları sorulan sanıklar hazır olmadıklarını belirterek, son savunmalarını yapabilmek için mahkemeden süre talebinde bulundular. Mahkeme heyeti, sanıklara son savunma yapmaları için süre verilmesine karar verdi. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

İDDİANAME: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün yapısı, eylemleri ve örgütün yurt dışı yapılanmasının anlatılıyor. Silahlı tero"r örgu"tu"nu"n Gu"ney Amerika (Brezilya, Arjantin), Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarındaki bazı u"lkelerde okul, s¸irket ve kurum/kurulus¸unun bulundugˆu belirtiliyor. Sanık Mustafa Erdem'in Gu"listan Egˆitim Kurumları'nda mu"du"rlu"k yaparak o"rgu"tsel faaliyet yu"ru"ttüğü belirtilen iddianamede, sanığın Bank Asya mevduatını örgütün talimatının ardından artırdığı, aynı zamanda "ByLock" ve "Falcon" kullanıcısı olduğu kaydediliyor. Sanık Yusuf Karabina'nın ise Gu"listan Egˆitim Kurumları bu"nyesinde faaliyet go"steren Mehmet Akif Koleji'nde mu"du"rlu"k yaparak o"rgu"tsel faaliyet yu"ru"ttüğü belirtilen iddianamede, sanığın "ByLock" kullanıcısı olduğu ve tero"r o"rgu"tu"nu"n Kosova'daki faaliyetlerine yo"nelik birc¸ok yazıs¸manın da telefonunda yer aldığı kaydediliyor. İddianamede, tutuklu sanıklar Mustafa Erdem ve Yusuf Karabina hakkında "Silahlı tero"r örgu"tu" yo"neticiligˆi yapmak" ve "Uluslararası casusluk" suçlarından ayrı ayrı 16 yıl 6 aydan, 28 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

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Kaynak: DHA

- İstanbul