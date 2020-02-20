KOSOVA'DAN GETİRİLEN FETÖ SANIKLARI... BİRİNE 22,5, DİĞERİNE 15 YIL HAPİS İSTENDİ (1)

20.02.2020 15:30 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:30

FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında MİT'in Kosova istihbaratıyla yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye'ye getirilen sanıkların arasında olan sanıklar Mustafa Erdem ve Yusuf Karabina'nın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Mustafa Erdem'e "silahlı terör örgütü yönetici olmak" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası talep ederken diğer sanık Yusuf Karabina'ya ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Kaynak: DHA

- İstanbul