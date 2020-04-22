Kosova'dan getirilen 103 Türk vatandaşı, Uşak'ta karantina altına alındı KOSOVA'dan Türkiye'ye getirilen 103 Türk vatandaşı, Uşak'taki Latife Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nda, 14 gün sürecek karantinaya alındı.

KOSOVA'dan Türkiye'ye getirilen 103 Türk vatandaşı, Uşak'taki Latife Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nda, 14 gün sürecek karantinaya alındı.

Kosova'dan kalkan ve içinde yurda dönmek isteyen 103 Türk vatandaşının bulunduğu Türk Hava Yolları'na ait uçak, saat 23.30'da Uşak Havalimanı'na iniş yaptı. Uçakta ateşleri ölçülen ve tüm sağlık kontrolleri yapılan 103 kişi, otobüslerle Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Latife Hanım Kız Öğrenci Yurdu'na getirilerek, karantina altına alındı. Yurttaki tek kişilik odalara yerleştirilen Türk vatandaşları 14 günlük karantina sürecinin ardından gidecekleri şehirlere gönderilecek.Dün Almanya'dan gelen 133 kişi ile birlikte, 710 oda kapasitesi olan Latife Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alınan kişi sayısı 236'ya ulaştı.

Kaynak: DHA