Kosova'dan Barış Pınarı Harekatı'na tam destek

20.10.2019 12:55

Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Sekreteri ve Türk Milletvekili Fikrim Damka, Türkiye'nin terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na tam destek verdiklerini belirtti.



AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Kosova'da 6 Ekim 2019'da gerçekleşen genel seçimlerin ardından Prizren'e giderek Kosova Demokratik Türk Partisi(KDTP) Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Gerçekleşen genel seçimlerin ardından Osmanlı bakiyesi Kosova'yı ziyaret ederek, milletvekili seçilen Türk siyasetçi Fikrim Damka ile buluşan AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Prizren'den birlik ve beraberlik mesajı verdi. Gündoğdu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Kosova'da gerçekleştirilen seçimlerde yeniden milletvekili seçilen dostum Fikrim Damka'yı Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Merkezinde ziyaret ederek hayırlı olsun dedik. İnşallah Kosovalı Türk toplumunun birlik ve beraberliği güçlenerek devam edecek" dedi.



"Barış Pınarı Harekatı, bölge barışını tesis edecektir"



Gündoğdu'ya ziyaretinden dolayı teşekkür eden KDTP Genel Sekreteri ve Türk Milletvekili Fikrim Damka, Türkiye'nin terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na tam destek verdiklerini belirtti. Fikrim Damka yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alarak, Kosova kamuoyunu ve halkımızı yalan yanlış bilgilerle yönlendirmeye çalışan gruplara karşı Kosova halkını aydınlatmak için toplandık. Türkiye Cumhuriyeti'nin meşru haklarından doğan ve sınır güvenliğini tehdit eden terör örgütlerine yönelik Suriye topraklarında başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı'nın, uzun zamandır Suriye'de devam eden iç savaşı ve bölgedeki PKK/YPG ve DAEŞ tehdidini sonlandırmak, bölgede yeniden barış ve huzur ortamının tesisi amacıyla gerçekleştirildiğini bir daha vurgulamak isteriz" ifadelerini kullandı. - ORDU

Kaynak: İHA