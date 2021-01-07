Son dakika! Kosova'daki patlamada ağır yaralanan 4 kişiden 2'si tedavi için Türkiye'ye getirildi

Gelen son dakika haberine göre Kosova'nın Ferizovik şehrindeki bir restoranda önceki gün meydana gelen tüp patlamasında ağır yaralanan 4 kişiden 2'si tedavi için Türkiye'ye getirildi.