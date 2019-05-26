Kosova'daki Maarif öğrencileri matematik yarışmasında dereceye girdi

Kosova Uluslararası Maarif Okulları öğrencileri, Kosova'daki matematik yarışmasında dereceye girdi.

Kosova Uluslararası Maarif Okullarından yapılan açıklamada, ?ATOMI Enstitüsü sorumluğunda Kosova genelinde düzenlenen Kanguru Matematik Olimpiyatları yarışmasında Maarif Okullarının ülke genelinde 8. sınıflarda iki dereceye girdiği belirtildi.

Açıklamada, "4 bin 500 öğrenci içerisinde önemli bir derece kazanan Kosova Maarif Okulları öğrencileri Nadir Ymeri ve Almir Durguti, aileleri ile sertifika programına katılım sağladılar." ifadelerine yer verildi.

Kosova'nın tüm okullara açık olan bu yarışmada her yıl ülke genelinde sadece yaklaşık 45 kişinin derece alabildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kangourou Sans Frontières Derneği (AKSF)", asıl amacı her üye devlette matematiği yaymak ve popülerleştirmek olan matematik dünyasından birçok kişiyi bir araya getiren uluslararası bir organizasyondur. Böylece tüm katılımcı ülkelerde aynı gün gerçekleştirilen 'Kanguru' testinden iyi bir derece kazanmanın önemli bir başarı olduğu bilinmektedir."

Kosova Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanı Şüçri Bütüçi ve Türkiye Maarif Vakfı Kosova Direktörü Mesut Özbaysar'ın düzenlenen sertifika törenine katıldığı belirtilen açıklamada, "Özbaysar, öğrencileri ve duyarlı ailelerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Okullarda işlerini özveriyle yapan öğretmenlerini ve idarecilerini de kutladı. Bakan Bütüçi de Maarif Okullarının sevincine ortak olmuştur." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA