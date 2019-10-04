Kosova'daki kritik erken genel seçimde bilmeniz gereken 5 konu

04.10.2019 18:01

Sırbistan'dan 11 yıl önce ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Kosova, 6 Ekim'de sandık başına gidiyor. Yolsuzluk, işsizlik ve Belgrad ile ilişkiler seçmenlerin oy kullanırken dikkate alacağı temel konular olarak ön plana çıkıyor.



Avrupa Birliği (AB) yolunda potansiyel aday statüsündeki 1.8 milyonluk Kosova'nın, Sırbistan ile ilişkilerini normalleştirmeden Brüksel tarafından kabul edilmeyeceği biliniyor. Euronews.com'da Görüntüle