Kosova'daki Fatih Hamamı'nın restorasyonu için TİKA ile Priştine Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı
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Kosova'daki Fatih Hamamı'nın restorasyonu için TİKA ile Priştine Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

24.03.2021 19:23 | Son Güncelleme: 24.03.2021 19:33
Kosova'daki Fatih Hamamı'nın restorasyonu için TİKA ile Priştine Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

Kosova'nın başkenti Priştine'deki Fatih (Büyük) Hamamı'nın restorasyonu için Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Priştine Belediyesi, iş birliği protokolüne imza attı.

Kosova'nın başkenti Priştine'deki Fatih (Büyük) Hamamı'nın restorasyonu için Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Priştine Belediyesi, iş birliği protokolüne imza attı.

Belediyenin konferans salonunda düzenlenen imza törenine, Priştine Belediye Başkanı Shpend Ahmeti, TİKA Kosova Koordinatörü Cihan Dinçer ve diğer yetkililer katıldı.

Belediye Başkanı Ahmeti, imza töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyo-kültürel alanlardaki taleplerine TİKA'dan her zaman destek bulduklarını söyledi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin mükemmel seviyede olduğunu belirten Ahmeti, "Bugün bu hamamın eski haline döneceğini söylemekten mutluluk duyuyorum. Hamamın belediye tarafından kamusal alana kazandırılması için TİKA ile görüştük. Halktan gelen isteklere açık farklı etkinliklerin yapılacağı, konferansların düzenleneceği bir kamusal alana dönüştürülecek çünkü hamamın içerisi gerçekten çok güzel." ifadelerini kullandı.

Dinçer ise hamam restorasyonu projesinin gelecekteki diğer projelere örnek olacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Restorasyon projesi tamamlandıktan sonra yine belediyeyle koordineli bir şekilde buranın sürekli aktif ve faal bir kültürel merkez olması, Kosova'ya hizmet etmesi, sürekli canlı tutulması anlamında şimdiden çalışmalara başladık. Kosova için, Kosova halkı için ne gerekiyorsa kendi yasal mevzuat sınırı içerisinde ve imkanlarımız dahilinde ne yapılması gerekiyorsa biz her zaman hazırız ve Kosova'nın yanındayız."

Protokol kapsamında, Priştine'deki Fatih Hamamı'nın restorasyonu için TİKA ile Priştine Belediyesi tarafından yaklaşık 1 milyon avro harcanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Beksaç

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