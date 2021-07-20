Kosova'da yüzlerce Müslüman Kurban Bayramı namazını kıldı

Kosova'nın başkenti Priştine'deki yüzlerce Müslüman Fatih Sultan Mehmet Camii'inde Kurban Bayramı namazını kıldı.

Kosova'nın başkenti Priştine'deki yüzlerce Müslüman Fatih Sultan Mehmet Camii'inde Kurban Bayramı namazını kıldı.

Kosova'da uzun bir zamandan sonra ilk kez Covid-19 kısıtlamaları olmadan bayram kutlaması yapıldı. Kosovalılar Kurban Bayramı namazı için camilere akın etti. Başkent Priştine'de bayram vesilesiyle merkezi kutlama 2010 yılında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından restore edilen tarihi Fatih Sultan Mehmet Camii'inde yapıldı. Cami bayram namazı için gelen Müslümanlarla dolup taştı. Cami içinde ve cami avlusunda bayram namazını eda eden Müslümanlar, Kurban Bayramı'nı karşılamanın sevincini yaşadı. Barış, bereket, dayanışma ve hoşgörü dualarına katılan Kosovalılar, namazın ardından bayramlaştı.

Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Ternava, bayram namazını kıldırmasının ardından okuduğu bayram hutbesinde, dini bayramların sürekli olarak maddiyattan önce manevi refahı, coşkudan önce bilgeliği, baskıdan önce adaleti, çatışma ile şiddetten önce barışı ve açgözlülükten önce dayanışma ve hayırseverliği teşvik ettiğini vurguladı.

Kurban Bayramı'nın temelinde fedakarlık, eşitlik, dayanışma, iyilik ve eşi benzeri olmayan değerler barındırdığını kaydeden Müftü Ternava, "Bu durum, bayramların müminlere ve insanlığa kazandırdığı değerlerdir. Kurban Bayramı, Müslüman müminler için yılın en önemli anlarından biridir. Hepinizi bayramı kutlamaya, bu bayramın faydalarından yararlanmaya ama aynı zamanda Covid-19 tedbirlerine uymaya davet ediyorum" dedi.

Bayram namazını kılan Fahredin Ethemi, Kurban Bayramı'nda camilerde yaşanan coşkunun mutluluk verici olduğunu belirterek, tüm İslam aleminin bayramını kutladı.

Agron Rukovci ise "Çok mutluyum. Hislerimi çok yoğun. Bayram farklı bir hissiyat veriyor insana" dedi. Tüm Müslümanların bayramını kutlayan Sabri Bekaj da, hep birlikte bayramın verdiği sevinç içinde namazı kılmanın büyük bir mutluluk verdiğini belirtti. - PRİŞTİNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı