Kosova'da yüzlerce Müslüman Kurban Bayramı namazını kıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kosova'da yüzlerce Müslüman Kurban Bayramı namazını kıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kosova'nın başkenti Priştine'deki yüzlerce Müslüman Fatih Sultan Mehmet Camii'inde Kurban Bayramı namazını kıldı.

Kosova'nın başkenti Priştine'deki yüzlerce Müslüman Fatih Sultan Mehmet Camii'inde Kurban Bayramı namazını kıldı.

Kosova'da uzun bir zamandan sonra ilk kez Covid-19 kısıtlamaları olmadan bayram kutlaması yapıldı. Kosovalılar Kurban Bayramı namazı için camilere akın etti. Başkent Priştine'de bayram vesilesiyle merkezi kutlama 2010 yılında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından restore edilen tarihi Fatih Sultan Mehmet Camii'inde yapıldı. Cami bayram namazı için gelen Müslümanlarla dolup taştı. Cami içinde ve cami avlusunda bayram namazını eda eden Müslümanlar, Kurban Bayramı'nı karşılamanın sevincini yaşadı. Barış, bereket, dayanışma ve hoşgörü dualarına katılan Kosovalılar, namazın ardından bayramlaştı.

Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Ternava, bayram namazını kıldırmasının ardından okuduğu bayram hutbesinde, dini bayramların sürekli olarak maddiyattan önce manevi refahı, coşkudan önce bilgeliği, baskıdan önce adaleti, çatışma ile şiddetten önce barışı ve açgözlülükten önce dayanışma ve hayırseverliği teşvik ettiğini vurguladı.

Kurban Bayramı'nın temelinde fedakarlık, eşitlik, dayanışma, iyilik ve eşi benzeri olmayan değerler barındırdığını kaydeden Müftü Ternava, "Bu durum, bayramların müminlere ve insanlığa kazandırdığı değerlerdir. Kurban Bayramı, Müslüman müminler için yılın en önemli anlarından biridir. Hepinizi bayramı kutlamaya, bu bayramın faydalarından yararlanmaya ama aynı zamanda Covid-19 tedbirlerine uymaya davet ediyorum" dedi.

Bayram namazını kılan Fahredin Ethemi, Kurban Bayramı'nda camilerde yaşanan coşkunun mutluluk verici olduğunu belirterek, tüm İslam aleminin bayramını kutladı.

Agron Rukovci ise "Çok mutluyum. Hislerimi çok yoğun. Bayram farklı bir hissiyat veriyor insana" dedi. Tüm Müslümanların bayramını kutlayan Sabri Bekaj da, hep birlikte bayramın verdiği sevinç içinde namazı kılmanın büyük bir mutluluk verdiğini belirtti. - PRİŞTİNE

Kosova'da yüzlerce Müslüman Kurban Bayramı namazını kıldı
Kosova'da yüzlerce Müslüman Kurban Bayramı namazını kıldı
Kosova'da yüzlerce Müslüman Kurban Bayramı namazını kıldı
Kosova'da yüzlerce Müslüman Kurban Bayramı namazını kıldı
Kosova'da yüzlerce Müslüman Kurban Bayramı namazını kıldı
Kosova'da yüzlerce Müslüman Kurban Bayramı namazını kıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı! İşte il il bayram namazı saatleri
Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı! İşte il il bayram namazı saatleri
Erdoğan: '(Taliban'ın açıklamaları) Afganistan, halkının kahir ekseriyeti Müslüman olan bir ülke. Burada Taliban'ın adeta işgal hareketini devam...
Erdoğan: "(Taliban'ın açıklamaları) Afganistan, halkının kahir ekseriyeti Müslüman olan bir ülke. Burada Taliban'ın adeta işgal hareketini devam...
Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan bayram için korkutan uyarı: Dikkat etmezsek Delta varyantı yayılımı artar
Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan bayram için korkutan uyarı: Dikkat etmezsek Delta varyantı yayılımı artar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Varank Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Hülya Avşar Acun Ilıcalı Şahan Gökbakar
Spor Diego Ali Koç Mehmet Topal Abdullah Avcı Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kosova'da yüzlerce Müslüman Kurban Bayramı namazını kıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 09:47:18. #1.16#

title