Kosova'da "Yenilikçi Türk Hareket Partisi" adıyla yeni siyasi parti kuruldu
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Kosova'da "Yenilikçi Türk Hareket Partisi" adıyla yeni siyasi parti kuruldu

23.09.2020 22:26 | Son Güncelleme: 23.09.2020 22:35
Kosova'da

Kosova'da "Yenilikçi Türk Hareket Partisi" isimli yeni bir siyasi parti kuruldu.

Kosova'da "Yenilikçi Türk Hareket Partisi" isimli yeni bir siyasi parti kuruldu.

Kosova'nın Prizren kentinde Ertan Simitçi'nin Genel Başkanı olduğu "Yenilikçi Türk Hareket Partisi" adıyla yeni bir siyasi parti kuruldu. Yapılan oylama neticesinde Genel Başkan Yardımcılıklarına Gökşen Uysal Curci ve Onur Canhas oy birliği ile seçildi. Partinin kurulmasıyla ilgili Başkanlık Kurulundan yapılan yazılı açıklamada partinin resmi ve yasal işlemleri tamamlandıktan sonra siyasi sahnede yerini alacağı belirtilerek, "21 Eylül 2020 tarihinde Prizren'de düzenlenen Kurucu Genel Kurul toplantısında Genel Kurul delegelerinin oy birliği ile Yenilikçi Türk Hareket Partisi resmi olarak kurulmuştur. Genel Seçimler Yasası, Siyasi Partiler Kaydı ve Çalışmalarını düzenleyen 01/2013 sayılı yönetmeliğe dayanarak Genel Kurul'da Parti Tüzüğü ve Parti Programı görüşülmüş ve oybirliği ile kabul edilmiştir" denildi.

Açıklamada, "Kosova Cumhuriyeti Anayasası ve mevcut yasal mevzuat Türk toplumuna seçme ve seçilme hakkını tanırken, toplumun kendi siyasi partilerini kurma hakkını da tanımıştır. Yenilikçi Türk Hareket Partisi, resmi ve yasal işlemleri tamamlandıktan sonra siyasi sahnede yerini alacaktır" ifadeleri kullanıldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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