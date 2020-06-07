Kosova'da yeni kurulan hükümette Türk Bakan
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Kosova'da yeni kurulan hükümette Türk Bakan

Kosova'da geçtiğimiz günlerde kurulan koalisyon hükümetinde Kosova Demokratik Türk Partisi'nden (KDTP) Enis Kervan, ülkenin tek Türk bakanı olarak göreve başladı.

Kosova'da yeni kurulan hükümette Türk Bakan
07.06.2020 17:15 | Son Güncelleme: 07.06.2020 17:15

Kosova'da geçtiğimiz günlerde kurulan koalisyon hükümetinde Kosova Demokratik Türk Partisi'nden (KDTP) Enis Kervan, ülkenin tek Türk bakanı olarak göreve başladı.

Enis Kervan, Bölgesel Kalkınma Bakanı olarak kabinede yerini aldı. Yeni hükümet kabinesinde bir Türk bakan olarak atanan Enis Kervan, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Kosova'ya destekleri sonsuzdur" dedi. Bakan Kervan, "Var olan bu ilişkilerin daha da güçlenmesi ve devam etmesi çok önemli. Eminim iki ülke arasındaki ilişkilerimiz bundan böyle de daha da güçlenecektir. Kosova'da Türkiye Cumhuriyeti'nin ister Büyükelçiliği olsun ister diğer kurum ve kuruluşları olsun, bu yönde çok fazla çalışmaları var. Bizler de bunları destekleyerek hep birlikte bu var olan güçlü ilişkileri daha da ileri taşımak için çaba sarf edeceğiz" dedi.Uzun yıllar siyasette görev yapan Kervan son 2 dönem milletvekili olarak seçilmemiş, ağırlıklı olarak eğitimde yer almıştı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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