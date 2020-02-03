Kosova'da yeni hükümet kuruldu

03.02.2020 22:32 | Son Güncelleme: 03.02.2020 22:42

Kosova'da Vetvendosje Hareketi (Kendin Karar Al) lideri Albin Kurti önderliğinde yeni hükümet kuruldu.



Kosova'da geçtiğimiz yıl 6 Ekim tarihinde düzenlenen erken genel seçimlerin ardından bugün düzenlenen meclis oturumunda yapılan oylama ile yeni hükümet seçildi. Seçimlerin galibi Vetvendosje Hareketi (Kendin Karar Al) lideri Albin Kurti önderliğinde kurulan yeni hükümet, 66 evet ve 10 çekimser oy ile seçilirken, oylama öncesinde muhalefetteki PDK, AAk ve Nisma partisinin vekilleri salonu terk etti.



Vetvendosje Hareketi (VV) ile seçimlerden ikinci parti olarak çıkan Kosova Demokratik Birliği (LDK) arasında kurulan koalisyon 15 bakanlıktan oluşuyor. VV ile LDK arasındaki koalisyon anlaşması uyarınca azınlıktaki topluluklara iki Sırp ve bir Boşnak olmak üzere üç bakanlık verildi. Türkler ise 12 yıldan sonra bakanlıklarda yer almadı. Kurti Hükümeti'nde iki partinin koalisyon anlaşması gereği Meclis Başkanlığından istifa eden Glauk Konjufca Dışişleri Bakanlığı, LDK'dan Agim Veliu İçişleri Bakanı ve LDK'dan Anton Çeku Savunma Bakanlığına getirildi.



Oylama öncesinde hükümetin programını açıklayana yeni Başbakan Albin Kurti, konuşmasına milletvekillerini Arnavutça, Sırpça ve Türkçe selamlayarak başladı. Ekonomik kalkınma ve istihdamın hükümeti olacaklarını belirten Kurti, orta ve küçük ölçekli işletmeler ile üretime destek sunacaklarını kaydederek, "Girişimcileri hükümetimizin bir parçası ve istihdamın bir kapısı olarak göreceğiz. İşçiyi koruyan bir hükümet olacağız. İş Yasası'nı güçlendireceğiz. Devlet bütçesini koruyan bir hükümet olacağız" ifadelerini kullandı.



Kurti, hükümet bütçesini 3 milyar euroya çıkaracaklarını vurguladı. Tarım ve teknolojiye ayrı bir önem vereceklerini kaydeden Kurti, askerliğin zorunlu olacağını, öncelikleri arasında ise adalet, güvenlik, eğitim ve sağlığın yer alacağını söyledi. Başbakan Kurti, Sırbistan ile diyalog sürecine de değinerek, "Diyalog sürecini yönetmeye hazırım. Bunun için profesyonel ekibimiz var" dedi.



Meclis Genel Kurulu daha sonra çalışmalarını yoğun tartışmalarla sürdürürken, 7 saat süren tartışmaların ardından genel kurul çalışmaları sona erdi. - PRİŞTİNE

Kaynak: İHA