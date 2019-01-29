Kosova'da "Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele" Konferansı

Kosova'nın güneybatısındaki Prizren'de "Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı, Bağımlılık ile Mücadelede Sivil Toplumun Rolü" konferansı düzenlendi.

Prizren Yunus Emre Enstitüsü, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve Mamuşa Gönül Eli Yardımlaşma Derneğince düzenlenen konferansa Priştine Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Ülker, Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç, Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Nevzat Sabri Akın ve İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Atalay'ın yanı sıra ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Atalay, yaptığı konuşmada, Kosova'nın konum olarak uyuşturucu açısından riskli bir bölgede bulunduğunu söyledi.

Atalay, "Orta Doğu ülkelerinden geliyor, Türkiye üzerinden Avrupa'ya giderken haliyle burada da takılıp kalıyor ve gençlere gidiyor. Burada gençlik çok önemli. Bizim en çok korumak zorunda olduğumuz bir kesim var, o da ortaokul ve liseli gençler." değerlendirmesinde bulundu.

Kosova'da çok ciddi bir madde bağımlılığı problemi olduğu görüşünü paylaşan Atalay, "Genel olarak baktığımızda 50 bin kullanıcı olduğu, Kosova'da ise 5 bin aktif kullanıcı var." şeklinde konuştu.

Din Hizmetleri Müşaviri Akın da bağımlılıkla mücadelede gençlere verilecek dini eğitimin önemine değindi.

Akın, "Bir kişi hiç kimsenin bulunmadığı bir yerde günahı işlerken Rabbi'nin göreceğini hatırından çıkarıyorsa imanı daha kemale ermemiştir. O bakımdan gençlerimizin gönlüne önce imanı yerleştirmek gerekir." dedi.

Kaynak: AA