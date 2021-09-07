Son dakika gündem: Kosova'da Uluslararası Savaş Suçları Özel Mahkemesi Başkanı protesto edildi
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Son dakika gündem: Kosova'da Uluslararası Savaş Suçları Özel Mahkemesi Başkanı protesto edildi

Son dakika gündem: Kosova'da Uluslararası Savaş Suçları Özel Mahkemesi Başkanı protesto edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Uluslararası Lahey Savaş Suçları Mahkemesi Kosova İhtisas Odaları Başkanı Ekaterina Trendafilova, Sosyal Demokrat Partisi (PSD) eylemcileri tarafından ıslıklarla protesto edildi.

Uluslararası Lahey Savaş Suçları Mahkemesi Kosova İhtisas Odaları Başkanı Ekaterina Trendafilova, Sosyal Demokrat Partisi (PSD) eylemcileri tarafından ıslıklarla protesto edildi.

Sosyal Demokrat Partisi (PSD) eylemcileri, Uluslararası Lahey Savaş Suçları Mahkemesi Kosova İhtisas Odaları Başkanı Ekaterina Trendafilova tarafından Priştine'de düzenlenen basın toplantısına engel oldu. Islık çalarak basın toplantısını bölen PSD aktivistleri, toplantıyı engelledi. Ekaterina Trendafilova'nın haksız yere kurulan bir mahkemenin Başkanı olduğuna dikkat çeken eylemciler, basın toplantısının yapılmasına müsaade verilemeyeceğini belirtti.

PSD EYLEMCİLERİNE GÖZALTI

Öte yandan PSD eylemcileri, basın toplantısının düzenlenmesinin planladığı binanın dışında protesto eylemi düzenledi.

Uluslararası Lahey Savaş Suçları Kosova Özel Mahkemesi Başkanı Ekatarina Trendafilova'nın basın toplantısını engelledikten sonra, konferansın düzenlendiği binayı terk eden Sosyal Demokrat Partisi (PSD) Lideri Dardan Molliqaj ve bu siyasi oluşumun 5 aktivisti Kosova Polisi tarafından gözaltına alındı.

Polis tarafından gerçekleştirilen gözaltı olayını doğrulayan PSD Sözcüsü Natyra Kuçi, PSD eylemcilerinin, Trendafilova'nın arabasına "Non Grata" (İstenmeyen Şahıs) ibaresini de yazdığını açıkladı.

Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığı olarak da anılan özel mahkeme ve bünyesindeki özel savcılık, 2011'de kuruldu. 1998-2000 yıllarında bölgede işlendiği öne sürülen savaş suçlarını araştırmak ve yargılamak amacıyla oluşturulan bu yargı organı, uluslararası hakim ve savcılardan oluşuyor. Hollanda'nın Lahey kentindeki özel savcılık, 2019'un başından beri yaklaşık 40 eski Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) mensubunu daha ifade vermek üzere davet etmişti.

(Ercan Kasap/İHA)

Son dakika gündem: Kosova'da Uluslararası Savaş Suçları Özel Mahkemesi Başkanı protesto edildi
Son dakika gündem: Kosova'da Uluslararası Savaş Suçları Özel Mahkemesi Başkanı protesto edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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