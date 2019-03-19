Kosova'da Üç Dilde Söylenen Çanakkale Türküsü Büyük Beğeni Aldı

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü ile 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü, Kosova'da kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti Kosova Büyükelçiliği, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı ve Yunus Emre Enstitüsü'nün ortak girişimiyle Prizren'de kutlanan geceye Kosovalı üst düzey temsilciler katıldı.

Saygı duruşu ve Kosova ile Türkiye Cumhuriyeti Milli Marşlarının okunmasıyla başlayan törende bir konuşma yapan Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Numan Baş, Çanakkale Deniz Zeferi'nin Kosova'da anılmasından dolayı memnuniyet duyduklarını ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar da, Çanakkale'de verilen mücadeleden bahsetti. Çanakkale Deniz Zaferi'ni anlatan slayt gösterisi ardından Prizren Çiryazi Kardeşler İlköğretim Okulu öğrencisinin İstiklal Marşı'nı okuması davetliler tarafından büyük alkış aldı. 'Ne mutlu Türk'üm Diyene Oratoryosu'nun gösterisi ardından koro halinde 3 dilde Çanakkale Türküsü seslendirildi. Gece ekmek ve üzüm hoşafı ikramıyla sona erdi - Tabak

Kaynak: DHA