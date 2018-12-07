Kosova'da Türk Askeri, Tek Tek Engelli Aileleri Ziyaret Edip, Tekerlekli Sandalye Dağıttı

– Kosova'da görev yapan Türk askeri, 'Engelliler Haftası' nedeniyle ülke genelinde 50'ye yakın ortopedik engelliyi evinde ziyaret ederek, tekerlekli sandalye yardımında bulundu.

Türk askeri başta Prizren olmak üzere Cakova, İpek ve Daragaş bölgelerinde daha önceden tespit edilen 50'ye yakın ihtiyaç sahibi ortopedik engelliye tekerlekli sandalye dağıtımında bulundu.

19 yıldır Kosova'da KFOR barış gücü bünyesi altında görev yapan Türk askeri, her alanda ihtiyaç sahibi Kosova halkının yanında olmaya devam ediyor. Kosova'nın güney bölgesindeki Dragaş'ta daha önceden tesit edilen ihtiyaç sahibi ortopedik vatandaşların evlerine giden Türk askeri, ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalyelerini teslim etti.

"TÜRK ASKERİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Desteklerinden dolayı Türk askerine teşekkür eden engelli yakını Şükriye Demay, "Ortopedik hastası oğlumun böyle bir sandalyeye çok ihtiyacı vardı, ancak ekonomik şartlardan dolayı almamız mümkün değildi. Bize bugün bu sandalyeyi veren ve bizlerin yüzünü güldüren Türk askerine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece olduğu Dragaş'taki faaliyet tüm gün sürdü. - Tabak