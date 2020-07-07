Kosova'da sokağa çıkma yasağı yeniden getirildi
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kent merkezinden görüntü Polislerin vatandaşları uyarması PRİŞTİNE - Kosova'da koronavirüs (Covid-19) vaka sayılarındaki hızlı artışın ardından, bazı büyük şehirlerde bugünden itibaren sokağa çıkma yasağı tekrar uygulamaya koyuldu.
07.07.2020 00:51 | Son Güncelleme: 07.07.2020 01:33
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Kent merkezinden görüntü
Polislerin vatandaşları uyarması PRİŞTİNE - Kosova'da koronavirüs (Covid-19) vaka sayılarındaki hızlı artışın ardından, bazı büyük şehirlerde bugünden itibaren sokağa çıkma yasağı tekrar uygulamaya koyuldu. Yasak 21.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanacak.
Kaynak: AA