Kosova'da sokağa çıkma yasağı yeniden getirildi GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kent merkezinden görüntü Polislerin vatandaşları uyarması PRİŞTİNE - Kosova'da koronavirüs (Covid-19) vaka sayılarındaki hızlı artışın ardından, bazı büyük şehirlerde bugünden itibaren sokağa çıkma yasağı tekrar uygulamaya koyuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kent merkezinden görüntü

Polislerin vatandaşları uyarması PRİŞTİNE - Kosova'da koronavirüs (Covid-19) vaka sayılarındaki hızlı artışın ardından, bazı büyük şehirlerde bugünden itibaren sokağa çıkma yasağı tekrar uygulamaya koyuldu. Yasak 21.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanacak.

Kaynak: AA