Kosova'da siyasi çıkmaz: Koalisyon hükümeti bir türlü kurulamıyor
Kosova’da uzun bir aradan sonra yapılan meclis oturumunda bir araya gelen milletvekilleri yeni bir hükümet üzerinde anlaşamadı.
Kosova'da yapılan meclis oturumunda bir araya gelen milletvekilleri yine koalisyon hükümeti üzerinde anlaşamadı.
Ekim ayındaki seçimden lider çıkan partiler ayrıca Kosova'nın gelecek Cumhurbaşkanı adaylarıyla da ilgili bir karara varamadı. Ülkedeki siyasi çıkmazın daha da derinleşmesinden endişe eden uzmanlar, Kosova'nın yeniden seçime gidebileceğini belirtiyor. Euronews.com'da Görüntüle