Kosova'da siyasi çıkmaz: Koalisyon hükümeti bir türlü kurulamıyor

29.12.2019 00:29 | Son Güncelleme: 29.12.2019 00:29

Kosova'da yapılan meclis oturumunda bir araya gelen milletvekilleri yine koalisyon hükümeti üzerinde anlaşamadı.



Ekim ayındaki seçimden lider çıkan partiler ayrıca Kosova'nın gelecek Cumhurbaşkanı adaylarıyla da ilgili bir karara varamadı. Ülkedeki siyasi çıkmazın daha da derinleşmesinden endişe eden uzmanlar, Kosova'nın yeniden seçime gidebileceğini belirtiyor. Euronews.com'da Görüntüle