Kosova'da, Sırbistan plakalı araçlara geçici plaka verilmesinin ardından protestolar sürüyor - Haberler
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Kosova'da, Sırbistan plakalı araçlara geçici plaka verilmesinin ardından protestolar sürüyor

AA / Eren Beksaç - Haberler | Güncel
Kosova'da, Sırbistan plakalı araçlara geçici plaka verilmesinin ardından protestolar sürüyor

Kosova'nın, Sırbistan plakalı araçların geçişlerine izin vermemesi ve taşıtlara geçici Kosova plakası verilmesinden sonra ülkenin kuzeyinde başlayan protestolar devam ediyor.

Kosova'nın, Sırbistan plakalı araçların geçişlerine izin vermemesi ve taşıtlara geçici Kosova plakası verilmesinden sonra ülkenin kuzeyinde başlayan protestolar devam ediyor.

Kosova'nın kuzeyinde Sırbistan sınırında bulunan Jarinje ve Bernjak sınır kapılarına giden yol, Kosovalı Sırp protestocular tarafından kurulan barikatlarla kapatıldı.

Kosovalı Sırp göstericilerin 100 metre ilerisinde ise Kosova emniyet güçleri nöbet tutuyor.

Kosova polisinin özel birlikleri tarafından korunan sınır kapılarında durum şimdilik sakinliğini koruyor.

Olay

Kosova'nın 20 Eylül 2021 itibarıyla Sırbistan plakalı araçların geçişlerine izin vermemesi ve taşıtlara geçici Kosova plakası verilmesi iki ülke arasında gerginliğe neden olmuştu.

Kosova İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke sınırlarından geçiş yapmak isteyen Sırbistan plakalı araçların geçişlerine izin verilmediği ifade edilmiş, ülkeye giriş yapan araçlara geçici Kosova plakası verildiği belirtilmişti.

İki ülke arasında 2016'da imzalanan serbest trafik dolaşımı anlaşmasının 15 Eylül'de süresinin dolduğuna işaret edilen açıklamada, ülkede sadece Kosova Cumhuriyeti plakalı araçların dolaşımının mümkün olacağı kaydedilmişti.

Açıklamada, geçici plakaların araçların ön ve arka camına yerleştirildiği, gerçek plakaların ise söküldüğü ifade edilmişti.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, kararın Kosova'daki Sırplara yönelik olmadığını söyleyerek, "Amacımız provokasyon veya istikrarsızlık değil. Yapılan her şey kanuna uygundur. Bizler sadece süresi biten bir anlaşmanın gerekliliğini uyguluyoruz." demişti.

Benzer uygulamanın Kosova plakalı araçlara da yaklaşık 10 yıldır uygulandığı Sırbistan'ın girişinde, Kosova plakalı araçların gerçek plakaları sökülerek, ön ve arka camına geçici plakalar yerleştiriliyor.

Kosova'da, Sırbistan plakalı araçlara geçici plaka verilmesinin ardından protestolar sürüyor

Kosova'da, Sırbistan plakalı araçlara geçici plaka verilmesinin ardından protestolar sürüyor

Kosova'da, Sırbistan plakalı araçlara geçici plaka verilmesinin ardından protestolar sürüyor

Kosova'da, Sırbistan plakalı araçlara geçici plaka verilmesinin ardından protestolar sürüyor

AA / Eren Beksaç - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kosova'da, Sırbistan plakalı araçlara geçici plaka verilmesinin ardından protestolar sürüyor - Haberler
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