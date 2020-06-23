Kosova'da şiddetli yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü Kosova genelinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Kosova genelinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Kosova Çevre Koruma Ajansı ülke genelinde sel uyarısında bulundu.

Kosova genelinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Başkent Priştine ve bazı çevre köylerde uzun süren yağış nedeniyle su baskınları meydana geldi. Priştine'nin merkezinde cadde ve sokaklar göle döndü, bazı mahallerde su baskınları meydana geldi. Kentin çevre köylerinde de su seviyesinin sürekli arttığı bildirildi. Meteroloji Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, 12 saat yağan yağmurun 1 ayda yağan yağmur miktarına eşdeğerde olduğu belirtildi.

Sel uyarısı

Kosova Çevre Koruma Ajansı ise Priştine ve çevresi ile Kosova'nın kuzey ile doğu kesimleri için sel uyarısı yaptı. Selin Llap Nehri etrafında taşkına yol açabileceği belirtildi. Gece saatlerinde başlayan ve bugün de etkisini devam ettiren şiddetli yağış nedeniyle su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği ifade edildi. - PRİŞTİNE

Kaynak: İHA