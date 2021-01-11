Kosova'da sel tarım arazilerini yuttu

Kosova'nın Mamuşa bölgesini sağanak yağış vurdu. Bir çok tarım arazi sular altında kaldı.

Kosova'da aralıksız devam eden şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Aşırı yağışların 4'üncü gününe girildiği bugün de Mamuşa kentinde bir çok tarım arazisi sular altında kaldı. Demirören Haber Ajansı'na konuşan çiftçiler, tarım arazilerinde ve seralardaki ürünlerin neredeyse tamamının sular altında kaldığını ifade etti.

Mamuşa Belediyesini ziyaret eden Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Kosova Meclis Başkan Yardımcısı Fikrim Damka, ülkenin birçok bölgesinde olduğu gibi Mamuşa'da da kuvvetli yağışın etkili olduğunu söyledi. Mamuşa Belediyesi Başkanı Abdülhadi Krasniç, sel nedeniyle Kosova'yı tarımcılıkla ayakta tutan Mamuşa'daki çok sayıda seranın ve ekinlerin yok olduğunu söyledi. Sel nedeniyle Prizren'deki Akdere'de su taşkınlarının meydana geldiği belirtildi. Öte yandan, Kosova Güvenlik Gücü'ne (FSK) bağlı arama kurtarma ekiplerinin sel nedeniyle mahsur kalan vatandaşlara yardım etmeye başladığı ifade edildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı