Kosova'da restoran ve kafe sahiplerinden anahtarlı protesto
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Kosova'da restoran ve kafe sahiplerinden anahtarlı protesto

Kosova'da restoran ve kafe sahipleri, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında alınan önlemler nedeniyle zor durumda kaldıklarını belirterek Başbakanlık binasının bulunduğu meydanda protesto gerçekleştirdi.

Kosova'da restoran ve kafe sahiplerinden anahtarlı protesto
27.07.2020 16:00 | Son Güncelleme: 27.07.2020 16:55

Kosova'da restoran ve kafe sahipleri, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında alınan önlemler nedeniyle zor durumda kaldıklarını belirterek Başbakanlık binasının bulunduğu meydanda protesto gerçekleştirdi.

Kosova'nın başkenti Priştine'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlem nedeniyle zor günler geçirdiklerini ifade eden restoran ve kafe sahipleri, hükümetin getirdiği toplanma yasağına rağmen protesto gerçekleştirdi. Maske takan protestocular, sosyal mesafeyi koruyarak yeniden uygulamaya koyulan ve saat 21.00'den başlayarak sabaha kadar süren sokağa çıkma yasağı nedeniyle zor durumda olduklarını ve birçok mekanın kapanmasından endişe duyduklarını dile getirdi. Başbakanlık binası önünde geniş güvenlik önlemleri alan polis, toplanmaların yasak olduğunu hatırlatarak protestoculardan dağılmalarını talep etti. Ancak yüzlerce restoran ve kafe sahibi, uyarılara rağmen anahtarlı eylemini gerçekleştirdi.

Polisin uyarısını ıslıkla karşılayan göstericiler iş yerlerinin anahtarlarını yere fırlattı. Gerçek ve maket anahtarları yere fırlatan göstericiler, restoran ve kafelerin desteklenmesi yönünde karar almayan hükümeti eleştirdi. Kosova'nın ikinci büyük hizmet sektörünü temsil eden restoran ve kafe sahipleri, hükümetin 30 bin işçi çalıştıran bu sektöre acilen yardım etmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Kosova Gastronomi Derneği Başkanı Petrit Kllokoqi, restoran ve kafe sahiplerinin korona virüs nedeniyle olumsuz yönde etkilendiğini belirterek kira bedelleri ve gastronomi çalışanlarının asgari maaşlarının hükümet tarafından karşılanmasını talep etti. Kosova'da en fazla istihdam oluşturan ikinci en büyük sektörünün zor günler yaşadığına dikkat çeken Kllokoqi, sokağa çıkma yasağının saat 24.00'e uzatılmasını istedi. Kllokoqi ayrıca, maaş ve kira desteği gibi hükümet tarafından en kısa süre içinde önlem alınmaması durumunda sektörün büyük zarara uğrayacağını dile getirdi.

Protestonun organizatörlerinden Kosova Otelcilik Odası Başkanı Visar Demolli ise 5 aydır ayağa kalkamadıklarını, sokağa çıkma yasağının yeniden yürürlüğe koyulması ile ikinci darbeye uğradıklarını ifade ederek hükümetin gastronomi sektörüne yardım eli uzatmasının şart olduğunu söyledi.

Hükümetin taleplerini ciddiye almamasından ötürü kaygılı olduklarını ifade eden Ardian Amiri de, "Protestodan başka çare bırakmadılar. En fazla istihdam olşuturan hizmetlerden biri olan restoran ve kafe sektörüne hükümetin desteğini bekliyoruz. Aksi halde birçok mekan kapanacaktır" dedi.

Kosova'da sayısı 4 binin üzerinde olan restoran ve kafeler, hizmet sektöründe önemli rol oynuyor. - PRİŞTİNE

Kaynak: İHA

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