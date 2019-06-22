Kosova'da öğrencilerden çevre duyarlılığına ilişkin sosyal deney

Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Kosova'daki okullarında okuyan öğrenciler, çevre duyarlılığı oluşturmak adına sokağa atılan çöpleri toplayan vatandaşlara plaket verdi.

Başkent Priştine'deki bir alışveriş merkezinde toplanan öğrenciler, çevre duyarlılığı oluşturmak, kirliliğe engel olmak ve atık çöp konusunda farkındalık yaratmak adına bir sosyal deneye imza attı.

Deney kapsamında, öğrenciler, sokağa atılan çöpleri çöp kutusuna atan vatandaşları tebrik ederek, çevre duyarlılığı konusunda bilinçli davranışları nedeniyle vatandaşlara "Yılın Çevrecisi Plaketi" verdi.

Deneyde çevrenin temiz tutulması için her bireyin özel çaba göstermesi gerektiğine dikkat çekilerek, özellikle plastik atık, şişe ve poşetlerin doğaya ve insana zararı nedeniyle minimum düzeyde kullanılması çağrısı yapıldı.

Sosyal deneye ilişkin Türkçe ve Arnavutça altyazılı bir video da hazırlandı.

Kaynak: AA