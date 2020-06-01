Kosova'da normalleşmede 3'üncü aşamaya geçildi Kosova'da normalleşmede 3'üncü aşamaya geçildiEnis TABAK, Prizren (DHA)- Koronavirüsün dünya genelinde yayılmasının ardından ardından alınan tedbirler kapsamında birçok kısıtlamada hayata girdi.

Kosova'da normalleşmede 3'üncü aşamaya geçildi

Enis TABAK, Prizren (DHA)- Koronavirüsün dünya genelinde yayılmasının ardından ardından alınan tedbirler kapsamında birçok kısıtlamada hayata girdi. Kosova'da bugün itibariyle 3'üncü aşamaya geçilirken, sınır kapıları, AVM ve kafetaryalar hizmete girdi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ardından alınan tedbirler, vaka sayısının düşmesiyle gevşetiliyor. Kosova'da da hızla normalleşme sürecine geçiliyor. Ülkede bugün itibariyle 3'üncü aşamaya geçildi.Salgına yönelik önlem kapsamında 13 Mart'tan itibaren kapalı olan AVM, kafeterya, kamu kurumları ve sınır kapılarının açıldığı ifade edildi.

KOSOVA'DA SON DURUM

Yaklaşık 3 aydır koronavirüsle mücadele eden ülkede birçok büyük şehir karantina altına alınmış, ülke genelinde de sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Kosova Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, bugüne kadar 1083 kişide koronavirüs tespiti edildi. Salgın nedeniyle 30 kişinin hayatını kaybettiği ülkede bugüne kadar bine yakın kişi de iyileşti.

Kaynak: DHA