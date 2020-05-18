Kosova'da normalleşmede 2'nci aşamaya geçildi yaptığı açıklamada, 16 Mart'tan bu yana kapalı olduklarını ve bugün itibariyle Sağlık Bakanlığı'nın izniyle hasta kabul etmeye başladıklarını söyledi.

yaptığı açıklamada, 16 Mart'tan bu yana kapalı olduklarını ve bugün itibariyle Sağlık Bakanlığı'nın izniyle hasta kabul etmeye başladıklarını söyledi. Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği her türlü şartı yerine getirdiklerini söyelen Salah, tüm hijyen kurallarına dikkat ettiklerini söyledi.RESTORANLAR İÇERİ MÜŞTERİ ALMADAN SİPARİŞLE ÇALIŞIYOR

Yaklaşık 3 aydır çalışmayan restoran ve köfteciler de içeri müşteri almayarak sadece siparişle çalıştıklarını söyledi. Bugün itibariyle berber ve kuaför salonlarının da çalışmaya başlamasına izin verilen Kosova'da berberler işsizlikten şikayet ederek bayramın yaklaşmasıyla birlikte belki işlerinin açılacağını umut ediyorlar. İlk vakanın 13 Mart tarihinde görüldüğü Kosova'da bugüne kadar 985 koronavirüs vakası rastlanırken, 29 kişi salgında hayatını kaybetti. 736 kişi de salgından iyileşerek, sağlığına kavuştu.

- Tabak

Kaynak: DHA