Kosova'da normalleşme süreci başladı, iş yerleri yeniden açıldı
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Kosova'da normalleşme süreci başladı, iş yerleri yeniden açıldı

Kosova'da normalleşme süreci başladı, iş yerleri yeniden açıldı
04.05.2020 15:37 | Son Güncelleme: 04.05.2020 15:42

Yaklaşık 2 aydır yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele edilen Kosova'da alınan tedbirlerin gevşetilmesiyle normalleşme süreci başladı.

Yaklaşık 2 aydır yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele edilen Kosova'da alınan tedbirlerin gevşetilmesiyle normalleşme süreci başladı. Ülkede işletmelerin yüzde 70'i yeniden kepenk açtı.

Çin'de ortaya çıkarak dünyayı etkisi altına alan yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgınında ülkelerde tespit edilen vaka ve günlük ölüm oranları düşüşe geçerken birçok ülke tedbirlerini hafifletmeye başladı. Covid-19 vaka sayısının düşmesi ve iyileşen kişilerin sayısında artış yaşanması üzerine Kosova'da normalleşme süreci başladı. Sürecin birinci aşaması yürürlüğe koyulurken tedbirlerin gevşetilmesi kapsamında Kosova Sağlık Bakanlığı'nın kararı uyarınca bugün işletmelerin yüzde 70'i açıldı. Açılan dükkanlar arasında tekstil, ayakkabı, inşaat malzemeleri satan iş yerleri, emlak dükkanları, otomobil galerileri ve diğer işletmeler bulunuyor. Düne kadar 22 buçuk saat süren sokağa çıkma yasağı da gevşetilirken Kosovalılar, 18 Mayıs'a kadar günde 1 buçuk saat olmak üzere 2 defa evden dışarı çıkabilecek.

Normale dönüş, iş yeri sahiplerini sevindirdi

Dükkanların açılması ve sokağa çıkma yasağının gevşetilmesiyle birlikte başkent Priştine caddeleri de hareketlenmeye başladı. Ekonominin yeniden açılması kapsamında dükkan ve işletmelerin açılmasına en çok iş yeri sahipleri sevindi. Başkent Priştine'nin en işlek alışveriş caddelerinde bulunan dükkanlarda temizlik çalışmaları yapılarak kepenkler yeniden açıldı. Tekstil dükkan sahibi Perparim Halili dükkanlarını yeniden açmalarından dolayı son derece mutlu olduklarını belirterek, "İnşallah Allah'ın yardımıyla korona virüsten kurtulmuş oluruz. Yaklaşık 2 ay kapalıydık. İnşallah bu salgın hiçbir zaman geri dönmez. Müşterilerimizi karşılamak için hazırız. Ancak gevşemeye rağmen sokağa çıkma yasağının sürmesi bizi düşündürüyor. Ama madem ki dükkanlarımız açıldı, mutluyuz" şeklinde konuştu.

Hediyelik eşya satan Sami Konuviku, Sağlık Bakanlığı'nın kararı gereğince bugün yeniden dükkanını açtığını belirterek iş yapacaklarını umduğunu dile getirdi. Konuviku iflasın eşiğinde olduklarını belirterek, "Kosova'da vatandaş olarak tedbirlere uyduk, salgını devlet olarak iyi yönettik. Allah'ın izniyle bizleri ve tüm dünyayı daha güzel günler bekliyor" ifadelerini kullandı.

Başka bir dükkan sahibi Burim Beçiri ise yeniden çalışmaya başlamaları nedeniyle mutlu olduklarını, korona virüs salgınında istikrarlı bir yol çizildiğini ifade ederek, "İnancım şudur ki korona virüsü yeneceğiz" dedi.

Öte yandan, Kosova'da tedbirlerin gevşetilmesine rağmen polis, kontrollerini elden bırakmıyor. İlk vakanın 13 Mart'ta tespit edildiği Kosova'da Covid-19 nedeniyle 22 kişi hayatını kaybederken toplam vaka sayısı 851 olarak açıklandı. Virüsü yenip iyileşenlerin sayısı ise 381'e yükseldi. - PRİŞTİNE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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