Kosova'da Nisan ayında kar sürprizi
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Kosova'da Nisan ayında kar sürprizi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Kosova'da Nisan ayında kar sürprizi

Kosova'da ilkbaharda yağan kar şaşırttı.

Kosova'da ilkbaharda yağan kar şaşırttı.Ülkedeki kar yağışı Prizren'deki sokak ve caddeleri beyaza bürüdü.

Kosova ilkbaharda ani sıcaklık düşüşüyle karşı karşıya kaldı. Ülkede etkili ola kar yağışı sonrası Prizren kentindeki caddeler beyaza büründü. Kentte kartpostallık manzaralar oluştu. Okulların tatil olması nedeniyle kar yağışını fırsat bilen çocuklar da karın tadını çıkardı. Kar yağışıyla birlikte Prizren'deki tarihi Taş köprü ve Osmanlı döneminden kalma Sinan Paşa Camii karlarla kaplandı. Hava sıcaklığının gece eksi 2 dereceye kadar inmesi beklenirken,  termometrele gündüz ise 4 dereceyi gösterdi. 


Kosova'da Nisan ayında kar sürprizi
Kosova'da Nisan ayında kar sürprizi
Kosova'da Nisan ayında kar sürprizi
Kosova'da Nisan ayında kar sürprizi
Kosova'da Nisan ayında kar sürprizi
Kosova'da Nisan ayında kar sürprizi
Kosova'da Nisan ayında kar sürprizi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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