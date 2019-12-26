Kosova'da meclis başkanı seçildi ancak koalisyon kurulamadı

26.12.2019 20:12 | Son Güncelleme: 26.12.2019 20:12

Kosova'da 6 Ekim'de yapılan erken genel seçimin ardından bugün mecliste düzenlenen oturumda, Kendin Karar Al Hareketi Milletvekili Glauk Konjufca, 75 milletvekilinin oyu ile yeni meclis başkanı seçildi. Seçimi önde tamamlayan iki siyasi parti ise hükümet konusunda anlaşamadı.



Erken genel seçimden yaklaşık 3 ay sonra 120 sandalyeli meclisin oturumuna katılan 108 milletvekilinden 75'inin desteğini alan Konjufca, Kosova'nın yeni meclis başkanı oldu. Euronews.com'da Görüntüle