Kosova'da maskeli soyguncular AVM'den ATM'yi araca bağlayıp çaldılar

Enis Tabak/ Prizren, 29 Ağustos (DHA) - Kosova'nın en büyük alışveriş merkezlerinden ABI Center kimliği belirsiz kişiler tarafından soyuldu. Kar maskeli hırsızlar bekçiyi silah zoruyla etkisiz hale getirdikten sonra, özel bir bankaya ait ATM'yi araca bağlayarak çaldılar.

On yıldır Kosova ekonomisine büyük katkılar sağlayan Prizren'deki Abi Center, silahlı soyguncular tarafından toplam iki dakikada soyuldu.

Güvenlik kamerlalarındaki görüntülere göre gece yarısı saat 03: 00'te yaşanan soygunda kar maskeli dört silahlı soyguncu alışveriş merkezinin (AVM) bekçisini silahla etkisiz hale getirildikten sonra AVM'nin camlarını kırıyor.

Yabancı bir bankaya ait ATM'yi araçlarına bağlayan soyguncular araç yardımıyla ATM'yi yerinden söktükten sonra araca yükleyip olay yerinden kaçtı.

ATM'de yaklaşık 100 bin euro civarında bir paranın olduğu ileri sürüldü.

Soygunun ardından polisin olay yerine 40 dakika sonra geldiğini söyleyen ABI Center yöneticilerinden Alaydın Fuşa, Kosova'da ilk kez böyle profesyonel bir şekilde bir soygunun yaşandığını söyledi.

Fuşa, soyguncuların yakalanması için polisin olayla iligli çalıştığını söyledi. Kosova'nın önemli alışveriş merkezlerinden olan ABI Center'a ait Prizren'de 4 büyük AVM bulunmakta.