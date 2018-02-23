Kosova'da Kritik Sınır Anlaşması Bugüne Ertelendi

Kosova'yı 3 yıldır meşgul eden Karadağ ile Sınır Anlaşması'nın oylamaya verilmesinin öngörüldüğü olağanüstü genel kurul oturumu, dün yaklaşık 3 saatlik bir bekleyişin ardından bugüne ertelendi. Sınır Anlaşması, vize muafiyeti konusunda en önemli 2 şarttan birini teşkil ediyor.

Kosova Meclisi kritik genel kurulunda Sınır Anlaşması'nın meclisten geçmesi için 'evet' oyu kullanacaklarını açıklayan KDTP Milletvekili Fikrim Damka, Sınır Anlaşması'nın Kosova'nın yararına olduğunu belirtti. DHA'ya konuşan Damka, "2015 yılında Viyana'da Kosova ile Karadağ arasında imzalanan sınır anlaşması Kosova Meclis gündeminde. Bunun Meclis gündemine taşınmasında tabi ki Kosova ile Karadağ Cumhurbaşkanları arasında iyi niyet anlaşması çerçevesinde gündeme taşındı ve bu konuda Arnavut partileri arasında LDK, PDK ve diğer Arnavut partileri arasında Vetvendosye hariç bir konsesüs sağlandı. Yani bunun Meclis'ten geçmesi için konsesüs sağlandı fakat Meclis'e taşınmasının hemen ardından Meclis oturumunda LDK'nın buna karşı olduğunu bunun içerisinde raporun olmaması konusunda bir endişe taşıdıklarını ve bunun çıkartılması konusunda hemfikir olduklarını aksi takdirde oylamayacaklarını açıkladılar. Bu da bu anlaşmanın önümüzdeki günlerde Meclis oturumuna taşınması ve görüşülmesi öngörülmektedir. Umut ediyorum ki Arnavut milletvekilleri arasında bir hemfikirlik sağlanır. Çünkü biliyorsunuz bu Kosova için çok önemli, AB konusunda adım atacağımız bu konularda özellikle vize muafiyeti konusunda Avrupa'nın bize şart koştuğu maddelerden bir tanesidir. 3 yıldır bekleniyor. Halk sabırsız ve bu konuda haklı. Ümit ederim ki bugünlerde bu konu meclis gündeminden geçer" dedi.

TÜRK MİLLETVEKİLLERİ 'EVET' OYU KULLANACAK

Kosova Meclisi'nde 2 Türk milletvekilinden biri olan Damka, "Biz daha öncede ifade ettiğimiz gibi KDTP'nin Mecliste bulunan 2 milletvekili olarak bu sınır anlaşmasını desteklediğimizi, özellikle 2 cumhurbaşkanı arasında imzalanan bu iyi niyet anlaşmasından sonra herhangi bir hata bulunduğu takdirde uzmanlar tarafından bunun yine iki Meclis tarafından görüşülebileceğini ve gerekli düzeltmelerin yapılabileceği konusu hakim. O yüzden bu anlaşmanın bizim açımızdan kabul edilebilir bir tarafı vardır" dedi.

MECLİSİ KRİTİK GENEL KURULU BUGÜN TEKRAR TOPLANACAK

Kosova Meclisi kritik genel kurulu dün yapılamadan sona ermişti. Toplantının bugüne ertelenmesinin gerekçeleri açıklanmadı ancak edinilen bilgilere göre, bir yandan milletvekili yeterli sayısına ulaşılamadı diğer yandan tüm partiler arasında Sınır Anlaşması'nın meclisten geçmesi için uzlaşma sağlanamadı. Kuliste, 10 milletvekiline sahip Sırp Listesi partisinin, Karadağ ile Sınır Anlaşması'nı pazarlık konusu yaparak, oylamaya katılmayacağını açıklaması üzerine toplantının ertelendiği öğrenildi.

SINIR ANLAŞMASI VİZE MUAFİYETİ KONUSUNDA ÇOK ÖNEMLİ

Kosova Meclis Başkanı Kadri Veseli, yaklaşık 3 saat sonra kürsüye çıkarak, toplantının bugüne ertelendiğini belirtti. Oluşan durumu yumuşatmak için, partiler arasında yapılan istişarelerin sonuç vereceği konusunda iyimser olduğunu söyleyen Veseli, Sınır Anlaşması'nın onaylanacağı ve Kosovalılara Avrupa Birliği (AB) tarafından vize muafiyeti verileceğini kaydetti.

Kosova meclisinde geçen dönemde muhalefet, karşı çıktığı Sınır Anlaşması'yla ilgili genel kurulda göz yaşartıcı gaz kullanmış ve toplantıların yapılmasına engel olmuştu.

- Priştine