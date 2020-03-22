Kosova'da koronavirüsten ilk ölüm
Kosova'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.
22.03.2020 13:15 | Son Güncelleme: 22.03.2020 13:15
Kosova'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.
Kosova'nın Poduyeva kentinde bağlı Dumnica köyünden 86 yaşındaki bir erkek kişinin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi. Ülke genelinde koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 31'e yükseldi.
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Kaynak: DHA