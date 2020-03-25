Kosova'da koronavirüsle mücadeleye Mehmetçik eli değdi
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Koronavirüs, Kosova, Dünya

Kosova'da koronavirüsle mücadeleye Mehmetçik eli değdi

Kosova'da 1 kişinin ölümüne neden olan ve 63 kişide de tespit edilen koronavirüs (Covid-19) nedeniyle Kosova hükümetinin yanı sıra Kosova'da KFOR barış gücünde görevli Türk askerin tarafından da önlemler alınıyor.

25.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:19
Kosova'da koronavirüsle mücadeleye Mehmetçik eli değdi

Kosova'da 1 kişinin ölümüne neden olan ve 63 kişide de tespit edilen koronavirüs (Covid-19)  nedeniyle Kosova hükümetinin yanı sıra Kosova'da KFOR barış gücünde görevli Türk askerin tarafından da önlemler alınıyor.

Kosova'da 1999 yılından bu yana görev yapan Türk askeri koronavirüsle mücadelede de ülke halkının yanında olmaya devam ediyor. Türk askeri, Mamuşa Belediyesi'nin talebi üzerine Aile Sağlık Merkezi girişine geçici izolasyon çadırı kurdu. Çadırın, koronavirüs şüphesi ile Aile Sağlığı Merkezine başvuran hastaların, koronavirüs tedavisi yapılan hastanelere sevki sağlanana kadar geçen sürede izole edilmesi için kurulduğu belirtildi.

Türk askerinin 21 yıldır her türlü destekle Kosova halkının yanında olduğunu söyleyen Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan bu salgında bile desteklerini esirgemeyen Türk askerine teşekkür etti.


Kaynak: DHA

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Dünya Manşet

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