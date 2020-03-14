Kosova'da koronavirüs vaka sayısı 3'e çıktı
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fahrettin koca, Kosova, Dünya

Kosova'da koronavirüs vaka sayısı 3'e çıktı

Kosova Sağlık Bakanı Arben Vitia, düzenlediği basın toplantısında Kosova'da vaka sayısının 3'e yükseldiğini açıkladı.

14.03.2020 16:40 | Son Güncelleme: 14.03.2020 16:40
Kosova'da koronavirüs vaka sayısı 3'e çıktı

Kosova Sağlık Bakanı Arben Vitia, düzenlediği basın toplantısında Kosova'da vaka sayısının 3'e yükseldiğini açıkladı.

Kosova'da ilk koronavirüs vakası olan 20 yaşında bir İtalyan ile 77 yaşında bir kadının ardından bugün koronavirüs bulunan kişi sayısının 3'e yükseldiği açıklandı. Sağlık Bakanlığı bugün 39 yaşında bir kişi de daha koronavirüs olduğunu ifade etti. Virüse karşı önlem olarak Kosova'da polis yayınlanan kurallara uymayan tüm dükkanları kapatıyor. Dünya genelinde vaka sayısı 147 bin 788, virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 bin 539 oldu.  


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Kaynak: DHA

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