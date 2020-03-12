Kosova'da koronavirüs endişesi: Halk marketlere koştu Kosova'da vaka görülmemesine rağmen koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle endişelenen vatandaşlar alışveriş için marketlere akın etti.

Kosova'da vaka görülmemesine rağmen koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle endişelenen vatandaşlar alışveriş için marketlere akın etti. Kosovalılar, gece geç saatlere kadar açık kalan marketlerde un, zeytinyağı, tuz, şeker gibi gıda alışverişlerini yaptı.

Avrupa ve Balkanlar'da şu ana kadar Karadağ ve Kosova'da hala koronavirüs vakasına rastlanmadı. Ancak komşu ülkelerden Arnavutluk, Sırbistan ve Kuzey Makedonya'da vakaların görülmesi ve Arnavutluk'ta bir kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle, Kosova'da da endişe artmaya başladı. İnsanlar, un, zeytinyağı, tuz, şeker gibi gıda maddelerini satın almak için marketlere koştu. Alışveriş yapan vatandaşlar, şaşırdıklarını ve bu kadar paniğe gerek olmadığını belirtti. Öte yandan bazı vatandaşlar ise mümkün olduğu kadar virüse karşı önlem aldıklarını söyledi.

KOSOVA'DA 30 MART'A KADAR OKULLAR TATİL EDİLDİKosova'da koronavirüs nedeniyle Başbakan Albin Kurti liderliğinde toplanan mecliste alınan kararla 30 Mart tarihine kadar okulların tatil edildiğini açıklandı. Prizren'deki Fen Lisesi Türkçe Öğretmeni ve Türkçe Dili Eğitim Sorumlusu Akif Koro, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, okullarda her türlü hijyenik önlemlerin alındığını, ancak hükümetin aldığı kararın çok doğru olduğunu söyledi. Koro, "Koronavirüs ile ilgili yaklaşık bir haftadan beri okullarda hijyenik olarak üst düzey hazırlıklar yapıldı. Her okulda tuvaletlere dezenfekte yerleştirildi. Hem koridorlara hem tuvaletlere dezenfekte sıvıları yerleştirildi" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü------------------------------------Markette alışveriş yapan insanlar-Marketten görüntüler-Vatandaşlarla röportajlar-Okullardan görüntüler-Öğrencilerin görüntüleri

-Akif Koro ile röportaj

Kaynak: DHA