Kosova?da koronavirüs alarmı Vaka sayısı 5 katına çıktı
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Kosova?da koronavirüs alarmı Vaka sayısı 5 katına çıktı

Kosova'da koronavirüse (Covid-19) karşı alınan önlemlerin 3 aşamalı olarak gevşetilmesiyle birlikte vaka sayısı bir haftada 5 katına yükseldi.

Kosova?da koronavirüs alarmı Vaka sayısı 5 katına çıktı
18.06.2020 14:05 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:09

Kosova'da koronavirüse (Covid-19) karşı alınan önlemlerin 3 aşamalı olarak gevşetilmesiyle birlikte vaka sayısı bir haftada 5 katına yükseldi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını can almaya devam ediyor. Normalleşmeye geçen bir çok ülkede vaka sayısında artış gözlemlendi. Kosova'da günlük vaka sayısı 20 ila 25 arasında açıklanırken; önlemlerin kaldırılmasıyla birlikte son bir haftadaki vaka sayıları 130 ila 150'ye yükseldiği belirtildi.

TEKRAR MİNİMUM PERSONELLE ÇALIŞMA MODELİNE GEÇİLİYORKosova Başbakanı Avdullah Hoti yönetimindeki Bakanlar Kurulu toplantısında, Sağlık Bakanı Armend Zemaj, artan koronavirüs vakaları nedeniyle kamu ve özel sektörde tekrar minimum personelle esnek çalışma modeline geçilmesi önerisini sundu. Bakan Zemaj'ın önerisinin kabul edilmesiyle birlikte kararın tüm kurumlar için bağlayıcı olduğu belirtildi. Başbakan Avdullah Hoti, müfettişlere denetlemeleri artırmaları çağrısı yaptı.TEKRAR OKULLARDA EĞİTİME ARA VERİLDİKoronavirüs tedbirlerin aşama aşama kaldırılmasıyla birlikte açılan okulların vaka sayısındaki artışın ardından tekrardan kapandığı bildirildi. Öte yandan, Priştine'deki Uluslararası Adem Yaşari Havalimanı'ndan yapılan açıklamada 17 Haziran tarihinde gerçekleşmesi beklenen uçuşların iptal edildiğini duyurdu.

 


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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