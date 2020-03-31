Kosova'da korona virüs vaka sayısı 108'e yükseldi Kosova'da korona virüsüne yakalanan vaka sayısı her geçen gün artış gösterirken, son olarak vaka sayı 108 olarak açıklandı.

Kosova'da korona virüsüne yakalanan vaka sayısı her geçen gün artış gösterirken, son olarak vaka sayı 108 olarak açıklandı.

Kosova Ulusal Kamu Sağlığı Enstitüsü'nün verilerine göre, Kosova'da ilk korona virüs vakasının tespit edildiği 13 Mart tarihinden bu yana virüsün bulaştığı hasta sayısı 108'e yükseldi. Kosova'da şimdiye kadar korona virüsten dolayı sadece 1 kişi hayatını kaybetti. Ancak Priştine Devlet Hastanesine bağlı Bulaşıcı Hastalıklar Kliniğinde tedavi gören 5 hastanın durumunun ağır olduğu açıklandı. Kosova'da şimdiye kadar 6 binin üzerinde korona virüs testi yapıldı.

Korona virüsün önlenmesine yönelik mücadelenin daha etkili olabilmesi için, Avrupa Birliği (AB) Kosova'ya 5 milyon euro, ABD ise 1.1 milyon euro yardımda bulundu. Kosova'da korona virüs salgının önlenmesine yönelik alınan önlemler çerçevesinde sokağa çıkma yasağı 17.00-06.00 saatlerinde uygulanıyor. Bu yasağa uymayan vatandaşlar cezaya çarptırılıyor. - PRİŞTİNE

Kaynak: İHA