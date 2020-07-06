- Kosova'da korona virüs tedbirleri geri getirildi
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- Kosova'da korona virüs tedbirleri geri getirildi

- Kosova'da korona virüs tedbirleri geri getirildi Kosova'da normalleşmeyle birlikte korona virüs vaka sayılarındaki artışın kontrol altına alınmaması üzerine hükümet, salgın ile mücadele tedbirlerini geri getirme kararı aldı.

06.07.2020 15:46 | Son Güncelleme: 06.07.2020 15:53

- Kosova'da korona virüs tedbirleri geri getirildi

PRİŞTİNE - Kosova'da normalleşmeyle birlikte korona virüs vaka sayılarındaki artışın kontrol altına alınmaması üzerine hükümet, salgın ile mücadele tedbirlerini geri getirme kararı aldı.

Kosova'da son 48 saat içinde 300'den fazla vaka tespit edilmesiyle hastaneler korona virüs hastalarıyla doldu. Günlük vaka sayısında rekora gidilirken, hayatını kaybedenlerin sayısı da hızla artıyor. Son 48 saat içinde korona virüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti. Korona virüsle mücadelenin ön saflarında yer alan sağlık çalışanları, hasta sayısının artmasıyla, tedavi konusunda zorlanıyor. Bulaşıcı Hastalıklar Kliniğinde ambulansların yeni hastalar getirmesi, sağlık sistemini çökme tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı.

Oksijen krizi

Korona virüs hastalarının tedavi edildiği Priştine Bulaşıcı Hastalıklar Kliniğinde 5 hastanın art arda hayatını kaybetmesi, farklı iddiaların ortaya atılmasına neden oldu. Polis kordonuna alınan klinikte oksijen tüplerinin çalındığı iddiası üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Doktorlar ise oksijen eksiğiyle karşı karşıya kalındığını doğruladı.

Tedbirler geri döndü

Kosova'da vaka ve ölü sayısındaki artış nedeniyle bazı tedbirler geri getirildi. Hükümetin aldığı yeni tedbirler kapsamında, Priştine, Prizren, Ferizovik ve Vıçıtırın'da bu gece itibarıyla sokağa çıkma kısıtlaması başlıyor. Vaka sayısının en yüksek olduğu bu 4 şehirdeki vatandaşlar 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkamayacak. Alınan tedbirler kapsamda ayrıca ülke genelinde, tüm kafe, bar ve restoranlar da saat 21.00'de kapanacak. Söz konusu şehirlerdeki vatandaşlar, sağlık sorunu, engelli bireye yardım, ev içi şiddet, aile bireyinin vefatı ve evinden 500 metre uzaklaşmamak kaydıyla evcil hayvan ihtiyaçları için yasağın olduğu saatlerde evlerinden çıkabilecek. Toplu taşımada yolcu sayısı yarıya düşerken, kamu ve özel sektörde de çalışan sayısı azaltılacak. Sağlık kurumlarında ise, acil olmayan hizmetler verilmeyecek.

Kosova'da toplam vaka sayısı 3 bin 508'e, hayatını kaybedenlerin sayısı da 75'e yükseldi. Bugüne kadar 25 bin 245 kişiye test yapılırken, iyileşenlerin sayısı bin 902'ye ulaştı.

- Kosova'da korona virüs tedbirleri geri getirildi

Kaynak: İHA

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