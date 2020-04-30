Kosova'da korona virüs önlemleri gevşetiliyor
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Kosova'da korona virüs önlemleri gevşetiliyor

Kosova'da korona virüs önlemleri gevşetiliyor
30.04.2020 22:33 | Son Güncelleme: 30.04.2020 22:35

Kosova'da korona virüs ile mücadele kapsamında alınan önlemler kademeli olarak gevşetiliyor.

Kosova'da korona virüs ile mücadele kapsamında alınan önlemler kademeli olarak gevşetiliyor.

Korona virüs salgını ile zor günler geçiren Avrupa'da ülkeler salgının yayılma hızının yavaşlamasının ardından peşi sıra aldıkları önlemleri gevşetmeye devam ediyor. Kosova Sağlık Bakanı Arben Vitia, düzenlediği basın toplantısında Kosova'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemlerin kademeli olarak gevşetileceğini duyururken, hangi aşamada hangi önlemlerin gevşetileceğini açıkladı. Sağlık Bakanı, korona önlemlerinin 3 aşamada gevşetileceğini ifade ederken, 3 aşama için ayrıntılı çizelge yayınladı. Vitia, birinci aşamanın 4 Mayıs tarihinde başlayacağını aktarırken, serbest dolaşımın öğleden önce 90 dakika ile öğleden sonra 90 dakika olmak üzere toplamda 3 saate çıkarılacağını açıkladı. Vitia, inşaat ve emlak sektörünün öncelikli olarak yeniden faaliyete geçeceğini bildirirken, perakende işletmelerin ise kısmi olarak açılacağını ifade etti. Vitia, ikinci aşamanın ise 18 Mayıs tarihinde başlayacağını duyururken, salgının seyrine bağlı olarak serbest dolaşım süresinin arttırılacağını açıkladı. Bakan, ikinci aşamada perakende işletmeler, pazar yerleri, dişçiler, kuaförler gibi işletmeleri ise tamamen açmaya planladıklarını aktardı. Sağlık Bakanı Vitia, üçüncü aşamanın ise 1 Haziran tarihinde başlayacağını duyururken, bu aşamada kesintisiz şehir içi ve şehirler arası ulaşıma izin verileceğini ve taksilerin çalışmaya başlayacağını açıkladı. Vitia, üçüncü aşamada ayrıca restoranların, kafelerin yeniden faaliyete geçeceğini aktardı.

Kosova'da toplam korona virüs vaka sayısı 799'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 22'ye yükseldi. - PRİŞTİNE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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