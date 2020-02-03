Kosova'da koalisyon hükümeti, yaklaşık 4 ay sonra güvenoyu aldı
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Kosova'da koalisyon hükümeti, yaklaşık 4 ay sonra güvenoyu aldı

Kosova'da koalisyon hükümeti, yaklaşık 4 ay sonra güvenoyu aldı. 6 Ekim'de yapılan erken genel seçiminden zaferle çıkan Kendin Karar Al Hareketi ile ikinci parti konumundaki Kosova Demokratik Birliğinin (LDK) oluşturduğu koalisyonun Başbakanlığını Albin Kurti yürütecek.

03.02.2020 22:23 | Son Güncelleme: 03.02.2020 22:23
Kosova'da koalisyon hükümeti, yaklaşık 4 ay sonra güvenoyu aldı

'da koalisyon hükümeti, seçimden yaklaşık 4 ay sonra meclisten güvenoyu aldı.


Ülkede geçen yıl 6 Ekim'de yapılan erken genel seçimin ardından sandıktan zaferle çıkan Kendin Karar Al Hareketi ile ikinci parti konumundaki Kosova Demokratik Birliğinin (LDK) oluşturduğu koalisyon, Albin Kurti'nin Başbakanlığı'nda 66 "evet" ile güvenoyu almayı başardı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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