- Kosova'da kadınlara uygulanan şiddet protesto edildi

PRİŞTİNE - Kosova'da kadınlara uygulanan şiddet ile cinayetler Kosovalı kadınlar, kadınlara uygulanan şiddet ile cinayetlere karşı seslerini duyurmak için Priştine'de protesto yürüyüşü düzenledi.

Kosovalı kadınlar şiddete karşı seslerini duyurmak için Priştine'de protesto yürüyüşü düzenledi. Yüzlerce kadının katıldığı yürüyüşte, kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi için tedbir almaya devlet organları eleştirildi.

"Devlet organları hesap vermeli"

"Seçici adalete hayır", "kurumsal şiddete hayır" pankartlarının protestocular tarafından taşındığı yürüyüş, şehrin ana meydanında başladı. Protesto yürüyüşüne katılanlara seslenen "Kadınlar Ağı" sivil toplum kuruluşu yetkililerinden Luljeta Aliu, geçen gün Yakova şehrinde koca dehşeti sonucu anne ve kızının hayatını kaybettiği cinayet nedeniyle devlet organlarının hesap vermesi gerektiğini belirtti. Kurumların kendilerine düşen sorumlulukları yerine getirmediklerine işaret eden Aliu, acizliklerinin hesabını da vermediklerini kaydetti. Devletin, anne ve kızının hayatını kaybetmesine izin vermemesi gerektiğini, sorunun, devletin kendi vatandaşını koruyamamasından kaynaklandığına dikkat çeken Luljeta Aliu, polisin, vatandaşı değil, yetkilileri koruduğunu vurguladı.

"Hükumet acilen tedbir almalı"

Yapılan konuşmaların ardından başlayan protesto yürüyüşünün ilk durağı, Priştine merkez polis karakolu oldu. Burada "hesap verin", "istifa", "polisler cezaevine" sloganları atan protestocular bir süre sonra şehrin trafiğe kapalı caddesinde yürüyüş düzenledi. Daha sonra da Başbakanlık binasına doğru yol alan kadın protestocular, yol boyunca kadına uygulanan şiddetin durması için slogan attı.

Protestocular, hükumete tepkili

Kosova Başbakanlığı binası önünde duran protestocular, kadınlara yönelik şiddet ve cinayetlerin durması için Hükümetten acilen etkili tedbirler almasını talep etti. Protesto gösterisine katılan Reza Abdullahu, Kosova'da kadınların korumasız olduğunu, devletin de kadınlara göstermesi gereken özeni göstermediğini belirterek, kadınlara yönelik şiddet ve cinayetlerin artmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti. Aulona Kadriu da, yaşanan son olayların Kosova'da kadına gereken önem ve değerin verilmediğini, çok sayıda kadının şiddete maruz kaldığını, devlet organlarının müdahalede aciz kaldığına işaret ederek, kadın hakları konusunda kurumları seferberliğe çağırdı.