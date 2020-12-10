Kosova'da kadın cinayetleri protestosu
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Kosova'da kadın cinayetleri protestosu

10.12.2020 22:52 | Son Güncelleme: 10.12.2020 23:01
Kosova'da kadın cinayetleri protestosu

Kosova'da düzenlenen sembolik eylem ile kadın cinayetleri protesto edildi.

Kosova'da düzenlenen sembolik eylem ile kadın cinayetleri protesto edildi.

Kosova'nın başkenti Priştine'de ana muhalefet partisi Vetvendosje Hareketi tarafından düzenlenen sembolik eylem ile Kosova'daki kadın cinayetleri protesto edildi. Başbakanlık önünde eşleri tarafından cinayete kurban giden 59 kadını sembolize eden 59 mum yakılarak, kurbanlar anıldı. Protesto sırasında kadına yönelik şiddet karşısındaki ihmalleri nedeniyle bazı devlet kurumları eleştirildi. Vetvendosje Hareketi Milletvekili Fitore Pacolli-Dalipi yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin endişe verici boyutlara ulaştığını belirtti.

Savaş sonrası dönemden bugüne kadar kocaları tarafından öldürülen 59 kadını anmak için toplandıklarını kaydeden Dalipi, bu durumun üstesinden gelinmesi için kurumların daha etkili çalışma yapması gerektiğini vurguladı. Milletvekili Dalipi, "Toplumumuzu bilinçlendirmek gerek, çünkü yeni devletimizde toplumda artık aile içi şiddetin var olmaması önemlidir" dedi.

Aktivist Liridona Kelani, ise Kosova kurumlarının ailede, sokakta ve her yerde kadınlara yönelik şiddeti son derece ihmal ettiğini aktardı. Kosova'da 25 Kasım'da başlayan uluslararası "Cinsiyete Dayalı Şiddete Karşı 16 Günlük Etkinlik" kampanyası bugün sona erdi. - PRİŞTİNE

Kosova'da kadın cinayetleri protestosu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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