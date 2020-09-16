Kosova'da kadın aktivistler Başbakanı Hoti'yi protesto etti
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Kosova'da kadın aktivistler Başbakanı Hoti'yi protesto etti

Kosova'da kadın aktivistler Başbakanı Hoti'yi protesto ettiEnis TABAK, Priştine (DHA) - Kosova Başbakanı Hoti bir oturum sırasında kürsüde konuşma yaptığı sırada kadın aktivistler tarafından protesto edildi.

16.09.2020 17:12 | Son Güncelleme: 16.09.2020 17:28

Kosova'da kadın aktivistler Başbakanı Hoti'yi protesto etti

Enis TABAK, Priştine (DHA) - Kosova Başbakanı Hoti bir oturum sırasında kürsüde konuşma yaptığı sırada kadın aktivistler tarafından protesto edildi.

Kosova Başbakanı Avdullah Hoti, STK'ların temsilcileriyle düzenlenen bir oturumda yaptığı konuşma sırasında bir grup kadın eylemci tarafından protesto edildi. Sosyal Demokrat Parti (PSD) üyesi olduğu belirlenen kadın protestocular kadına şiddete dikkat çekmek amacıyla, ıslık çalarak ve broşür fırlatarak Hoti'nin sözünü kesti.

HOTİ'DEN AKTİVİSTLERE TEPKİ

Hoti'ye yönelen eylemciler, 'Kadına yönelik şiddet hakkında tek bir söz söylemiyorsunuz. Kadınlar, evlerinde erkekler tarafından tehlike altında. Her gün bir kadın öldürülüyor'diyerek tepki gösterdi. Başbakan Hoti ise, "Bunu yapacak doğru yeri veya doğru kişiyi bulamadınız" ifadelerini kullandı.

Kosova'da kadın aktivistler Başbakanı Hoti'yi protesto etti

Kaynak: DHA

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