- Kosova'da ışıklar kayıp kişiler için söndürüldü
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- Kosova'da ışıklar kayıp kişiler için söndürüldü

- Kosova'da ışıklar kayıp kişiler için söndürüldü Kosova'da 1998-1999 yıllarında Kosova'da yaşanan savaş nedeni ile kaybolan kişiler, ışıkları söndürerek anıldı.

- Kosova'da ışıklar kayıp kişiler için söndürüldü
27.04.2020 23:42 | Son Güncelleme: 27.04.2020 23:43

- Kosova'da ışıklar kayıp kişiler için söndürüldü

PRİŞTİNE - Kosova'da 1998-1999 yıllarında Kosova'da yaşanan savaş nedeni ile kaybolan kişiler, ışıkları söndürerek anıldı.

Dünyanın büyük bir kısmında toplumsal yaşamı durma noktasına getiren korona virüs salgını nedeniyle Kosova'da "Kayıp Kişiler Günü" bu yıl salgın nedeni ile protesto ve anma etkinliklerine sahne olmadı. Geçmiş yıllarda düzenlenen anma toplantıları ve protesto gösterileri yerine sembolik bir eylem düzenlenerek, 1998 -1999 yıllarında Kosova'da yaşanan savaşta kayıp olan kişiler evlerde ışıkları söndürerek anıldı. Kosova'nın başkenti Priştine'de 21 yıldan bu yana akıbeti bilinmeyen kayıp bin 641 kişi için başkentte ışıklar 2 dakikalığını söndürülürken, vatandaşlar Kosova savaşında katliam ve soykırım işleyen Sırbistan'ın suçlarının unutulmadığını vurguladılar.

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Başbakan Albin Kurti ve diğer yetkililer, Sırbistan'ın Kosova'da işlediği insani suçların hiçbir zaman unutulmayacağını belirterek, işlenen suçların asla af edilmeyeceğini vurguladı.

Kayıp Kişiler Dernekleri ise ülke kurumlarının kayıp kişilerin akıbeti için yaptığı çalışmalardan memnun olmadığını duyururken, yaptıkları ortak açıklamada "Bugün, 21 yıldır süren bir acının günü. Haklarımız ihlal ediliyor. Kayıp kişilerin akıbeti henüz bilinmiyor. Bu konuda, yeteri kadar çalışma yürütülmüyor. Kayıp kişilerin akıbetinin aydınlatılması için istek olmadığını düşünüyorum. Sırbistan'da olduğu gibi Kosova'da siyasi oyunlar oynanıyor" ifadelerine yer verdi.

Kosova'da 1998-1999 yılları arasında yaşanan savaşta Sırp güçleri tarafından yaklaşık 15 bin kişi katledildi.

- Kosova'da ışıklar kayıp kişiler için söndürüldü

Kaynak: İHA

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