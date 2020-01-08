Kosova'da İran destekçisi kadın gözaltına alındı
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Kosova'da İran destekçisi kadın gözaltına alındı

Kosova polisi, İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi nedeniyle ABD karşıtı açıklamalarda bulunan kadını gözaltına aldı.

08.01.2020 15:24 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:29
Kosova'da İran destekçisi kadın gözaltına alındı

polisi, İranlı General 'nin öldürülmesi nedeniyle ABD karşıtı açıklamalarda bulunan kadını gözaltına aldı.


Kosova polisi, İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi üzerine ABD karşıtı açıklamalarda bulunan İkballe Berisha Huduti'yi gözaltına aldı. Terörle Mücadele Müdürlüğüne bağlı polis birimlerinin, yetkili adli organların emriyle şüpheli bir mekana operasyon düzenleyerek yakaladığı İslami bir vakfın başkanı İkballe Berisha Huduti'ye 48 saatlik gözaltı cezası verildi.


Huduti, öldürülen İranlı generalin asla ölmeyeceğini söyleyerek ABD ve İsrail karşıtı açıklamalarda bulunmuştu. Huduti, "Bu cinayet karşısında intikam almak bir görevdir" ifadesini kullanmıştı. - PRİŞTİNE

Kaynak: İHA
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