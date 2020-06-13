Kosova'da ikinci dalga endişesi Eğitime ara verildi
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Kosova'da ikinci dalga endişesi Eğitime ara verildi

Kosova'da ikinci dalga endişesi Eğitime ara verildiEnis TABAKPRIZNEN, (DHA) - Koronavirüs (Covid-19) salgına ilişkin normalleşme adımlarının atıldığı birçok ülkede, vaka sayılarında artış görüldü.

13.06.2020 11:25 | Son Güncelleme: 13.06.2020 11:32

Kosova'da ikinci dalga endişesi Eğitime ara verildi

Enis TABAKPRIZNEN, (DHA) - Koronavirüs (Covid-19) salgına ilişkin normalleşme adımlarının atıldığı birçok ülkede, vaka sayılarında artış görüldü. Kosova'da da koronavirüsteki vaka sayılarındaki artış nedeniyle eğitime ikinci bir emre kadar ara verildi.

Dünya genelinde 3 milyon 966 binin üzerinde kişi koronavirüsü yendi. Vaka sayısı 7 milyon 741 bin'i, can kayıpları 428 bini geçti. Kosova'da da koronavirüsteki vaka sayılarındaki artış ülkede ikinci dalga endişesi oluşturdu. Kosova Başbakanı Avdullah Hoti yaptığı açıklamada, 'Son günlerdeki vaka sayılarındaki artış, ikinci dalga endişesi oluşturdu dedi. 'Önlemlerin hafifletilmesi, son günlerde vaka sayısının artmasına neden oldu' diyen Başbakan Hoti, 'Normal hayata dönmeliyiz, ancak bu belirlenen kurallar çerçevesinde olmalı. Eğer sağlık kuruluşlarının belirlediği kurallara uymazsak, vatandaşların sağlığını korumak adına, tekrar sert kısıtlamalar uygulamak zorunda kalırız' ifadelerini kullandı.

VAKALAR ARTTI, EĞİTİM TEKRAR DURDU

Kosova'da 13 Mart tarihinde ilk vakanın tespit edilmesi ardından eğitime ara verilmişti. Uzaktan eğitimle derslerin yapıldığı Kosova'da, önlemlerin hafifletilmesiyle birlikte geçtiğimiz hafta 9'uncu sınıflar ile lise son sınıflarda eğitim yeniden başladı.Normalleşme adımlarının atıldığı ülkede artan vaka sayısının ardından Kosova Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada, İkinci bir emre kadar eğitim sondırılmıştır denildi.

Kosova'da ikinci dalga endişesi Eğitime ara verildi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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