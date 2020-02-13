Kosova'da görev yapan Türk askerinde devir teslim töreni

13.02.2020 19:45 | Son Güncelleme: 13.02.2020 19:45

Kosova'da görev almanın 20'inci yılını kutlayan Mehmetçik'te komuta devir teslim töreni düzenlendi.

Kosova'da 1999 yılından bu yana barış ve güvenliğin tesis edilmesine katkı sağlayan KFOR bünyesindeki Türk Temsil Heyet Başkanlığında düzenlenen komuta devir teslim töreni Prizren "Sultan Murat" kışlasında gerçekleştirildi. Mehmetçik'e bir yıldan bu yana komuta eden Türk Temsil Heyet Başkanı Kurmay Numa Baş, görevini Kurmay Albay Savaş Yanar'a devretti.

Törene, Kosova Savunma Bakanı Anton Quni, Kosova Yerel Yönetimler Bakanı Emilia Rexhepi, Kosova Meclisi milletvekilleri, belediye başkanları, NATO'nun Barış Gücü KFOR'da görev yapan çeşitli ülkelerin askeri temsilcileri, Kosova Güvenlik Kuvvetleri komutanları, Kosova ile Kosova'daki Türk kurum ile kuruluş temsilcileri, dernek başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.

Tören Türkiye ile Kosova milli marşlarının okunmasıyla başladı. Tören birliklerinin yer aldığı alanda 1 yıllık görevi sona eren Albay Numan Baş, Türk Temsil Heyet Başkanlığı flamasını, görevi devralan Kurmay Albay Savaş Yanar'a teslim etti. Törende konuşan Albay Numan, 1 yıl önce Türk Temsil Heyet Başkanlığı için göreve seçildiğinde duyduğu sevincin, Kosova'yı ve burada görev yapan tüm müttefik ülkelerin profesyonel askerlerini tanıyıp, Kosova'nın güven veren bir geleceğe ulaşmasına yönelik ortak gayretlerini gördükten sonra gurura dönüştüğünü belirtirken, "Yapmış olduğumuz faaliyetlerde Kosova halkını yakından tanıma, güler yüzünü, samimiyetini, dostluğunu, misafirperverliğini görme imkanı buldum. Burada Türkiye ve Kosova'nın ortak tarihi süreçten gelen her şeyleşmiş bir kardeşliğin olduğunu ve bu kardeşliğin sonsuza kadar süreceğini görme fırsatını yakaladım" ifadelerini kullandı. Albay Baş, Türk Temsil Heyeti olarak Kosova'da KFOR harekatının icrasını bütün imkanlarıyla edilmesini her zaman desteklediklerini ve desteklemeye devam edeceklerini vurguladı. KFOR ve Türk askerleri olarak 1999'dan bu yana Kosova'da yaşanan gelişmelere ve nihai olarak önümüzdeki barış ve huzur ortamına bakınca, bu süreçte ne kadar doğru işler yaptığımız ortadadır" dedi.

Albay Numan Baş, bu hedef doğrultusunda eğitim, kültürel iş birliği ve sağlık alanlarında Kosova halkının yetersiz kalan imkanlarını iyileştirmeye yönelik olarak 1 yıl içerisinde Kosova'nın her yerinde 33 ayrı projeyi tamamladıklarını ifade etti.

(İHA)

Kaynak: İHA