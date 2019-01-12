Kosova'da "Genç Liderler Akademisi" Sertifika Töreni

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteğiyle Kosova'daki İDEA derneği tarafından hayata geçirilen "Genç Liderler Akademisi"nde eğitim alan öğrencilere sertifikaları verildi.

Kosova'nın güneybatısındaki Prizren şehrinde bir otelde düzenlenen programa, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kosova Koordinatörü Hasan Burak Ceran, eğitimciler ve öğrenciler katıldı.

YTB Balkan Masası Koordinatörü Nedim Aslan, İDEA'nın düzenlediği etkinliklerin tanıtıldığı sinevizyon gösteriminin ardından yaptığı konuşmada, Kosova ile Türkiye'nin iki kardeş ülke olduğunu ifade etti.

İki ülkenin tarihten gelen ortak bir kültür bağının bulunduğunu dile getiren Aslan, "Dolayısıyla İDEA ve diğer derneklerimizin düzenlemiş olduğu eğitim ve kültürel faaliyetlerin tek amacı, Kosova halkının kültürel, sosyal ve ekonomik alanda gelişimine katkı sunmaktır." dedi.

İDEA Derneği Başkanı Bayram Pomak da derneği, Kosova eğitim sistemindeki sorunlara çare üretebilmek amacıyla kurduklarını belirterek, "Derneğimizin kuruluş aşamasında verdikleri desteklerden dolayı TİKA'ya teşekkür etmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Katılımcılara sertifikalarının verildiği program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Geçen yıl nisan ayında başlatılan "Genç Liderler Akademisi"nde 96 öğrenci 100 saat süren oturumlarda felsefe, sosyoloji, psikoloji ve tarih alanlarında eğitim aldı.

Kaynak: AA