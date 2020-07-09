Kosova'da gazilerden Lahey'deki mahkemeye tepki: "İddianame kabul edilemez"
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Kosova'da gazilerden Lahey'deki mahkemeye tepki: "İddianame kabul edilemez"

Kosova'da gaziler, Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ve Kosova Demokrat Partisi'nin Genel Başkanı Kadri Veseli hakkında savaş suçu işledikleri gerekçesiyle Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Kosova Özel Mahkemesi tarafından hazırlanan iddianameye tepki amacıyla sokaklara döküldü.

Kosova'da gazilerden Lahey'deki mahkemeye tepki:
09.07.2020 16:37 | Son Güncelleme: 09.07.2020 16:40

Kosova'da gaziler, Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ve Kosova Demokrat Partisi'nin Genel Başkanı Kadri Veseli hakkında savaş suçu işledikleri gerekçesiyle Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Kosova Özel Mahkemesi tarafından hazırlanan iddianameye tepki amacıyla sokaklara döküldü.

Kosova'da gaziler, Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Kosova Özel Mahkemesinin hazırladığı iddianameyi protesto etti. Başkent Priştine'de "Kurtuluş Savaşını Korumak" sloganıyla gerçekleştirilen protestoda gazilere yöneltilen suçlamaların kabul edilemez olduğu ifade edildi. Sosyal mesafe kurallarının uygulandığı protestoda gaziler, Kosova Kurtuluş Ordusu'nun özgürlük savaşının lekelenmesine izin vermeyeceklerini ifade etti.

Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) Savaş Gazileri Dernekleri Başkanı Hysni Gucati, Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ve muhalefetteki Kosova Demokratik Partisi (PDK) Başkanı Kadri Veseli'ye karşı Lahey Uluslararası Savaş Suçları Kosova Özel Mahkemesi tarafından savaş suçu işledikleri gerekçesiyle hazırlanan iddianamenin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Savcının eyleminin pervasız ve haksız olduğunu öne süren Gucati, "Sırbistan ve müttefikleri tarafından 20 yıldan bu yana UÇK'ya karşı yapılan haksız ve tek taraflı suçlamalara karşı çıkmak için olağanüstü şartlarda Kosova'nın dört bir yanında bir araya geldik. UÇK liderlerine yönelik suçlamaların yapılması medeni dünyayı şaşırttı" ifadelerini kullandı. Gucati tek taraflı davranan ve şüpheli kararlar alan bu iddianameyi kabul etmediklerini belirterek mahkemenin iddianame hakkındaki kararının Kosova'ya ve özgürlüğüne doğrudan saldırıyı teşkil ettiğini vurguladı.

Polis tarafından geniş güvenlik önlemlerinin alındığı protestoya gösterisine Shaban Etemi, kurtuluş savaşının liderlerine yapılan suçlamalarla kurtuluş savaşına leke atılmak istendiğini ve buna da müsaade etmeyeceklerini belirtti.

Rabije Ayeti ise Kosova Kurtuluş Ordusu ve komutanları ile ilgili oynanan oyunların Sırbistan'ın bir kurgusu olduğunu öne sürdü. Eski UÇK Albayı Bina Gashi de düzenledikleri protestonun sadece uyarı niteliğinde olduğunu ve protestolara devam edeceklerini ifade etti.

Söz konusu protesto, Kosova'nın birçok şehrinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi

Öte yandan hazırlanan iddianamede Cumhurbaşkanı Thaçi ve Veseli'nin Kosova'daki savaşta savaş suçu işlediği ve 100 kişinin öldürülmesinden sorumlu olduğu öne sürülmüştü. 10 maddelik iddianamede Thaçi ve Veseli'nin, insanlığa karşı bir dizi suç, yasa dışı cinayetler, kişilerin ortadan kaldırılması, işkence gibi savaş suçları ile suçlandıkları belirtilmişti. İddianamede söz konusu suçlardan Arnavut, Sırp, Roman ve siyasi rakiplerin etkilendiği ifade edilmişti.

Hashim Thaçi ile Kadri Veseli, 1998-1999 yıllarında Kosova Kurtuluş Ordusu'nda (UÇK) komutanlık yapmıştı. Savaş sonrası dönemde de Thaçi ile Veseli, önemli görevlerde bulunmuştu. Thaçi şu anda Kosova Cumhurbaşkanlığı görevini sürdürürken, daha önce Kosova Meclis Başkanı görevinde bulunan Kadri Veseli de muhalefet partisi PDK'nın genel başkanlık görevini yürütüyor.

(Ercan Kasap/İHA)

Kaynak: İHA

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