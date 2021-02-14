Kosova'da eksi 13 derecede halk sandık başında
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Kosova'da eksi 13 derecede halk sandık başında

14.02.2021 14:04 | Son Güncelleme: 14.02.2021 14:09
Kosova'da eksi 13 derecede halk sandık başında

Kosova bugün erken genel seçimler için sandık başına gidiyor.

Kosova bugün erken genel seçimler için sandık başına gidiyor. Halk, yerel saat ile sabah 07.00 itibariyle Kosova meclisinin 120 yeni üyesini belirlemek üzere sandık başına gitmeye başladı.

8'inci kez gerçekleşen parlamento seçimleri için iki Türk siyasi partinin de yer aldığı 28 siyasi oluşum yarışıyor. 888 seçim merkezinde oyun kullanıldığı ülkede, koronavirüsü salgını nedeniyle seçmen maskesiz oy kullanamıyor. 10 gün süren seçim kampanyası çerçevesine 1079 milletvekili adayı 120 sandalyeli Kosova Meclisine girmek için birbirleriyle yarıştı. Kosovalı Türklerin yoğun olarak yaşadığı Prizren'de de halk koronavirüsü tedbirleri çerçevesinde sabah erken saatlerden itibaren oylarını kullanmak için sandığa gitmeye başladı. Prizren'deki Çiryazi Kardeşler İlköğretim Okulunda oyunu kullanan vatandaşlar, yeni hükümetten umutlu olduklarını söylediler.

BU YIL İLK KEZ 2 TÜRK SİYASİ PARTİ KATILIYOR

Uzun yıllar Kosova Meclisinde Kosovalı Türk toplumunu Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) temsil ederken, bu yıl ilk defa geçtiğimiz yıl kurulan Yenilikçi Türk Hareket Partisi de (YTHP) seçimlerde 120 sandalyelik Kosova meclisine girmek için yarışmıştı.


Kosova'da eksi 13 derecede halk sandık başında
Kosova'da eksi 13 derecede halk sandık başında
Kosova'da eksi 13 derecede halk sandık başında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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